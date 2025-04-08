«Юность» провела последнюю тренировку перед финалом Кубка Президента

В этом сезоне на Кубок Президента претендуют «Юность» и «Витебск». Первый матч финальной серии состоится на льду столичной «Чижовка-Арены» в среду, 9 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В этом сезоне на Кубок Президента претендуют «Юность» и «Витебск». Первый матч финальной серии состоится на льду столичной «Чижовка-Арены» в среду, 9 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
10-кратный чемпион Беларуси в этом сезоне поменял главкома, собственно, изменился и состав дружины почти наполовину. Сергей Стась четко обрисовал задачи перед парнями и в свойственной себе манере вступил с командой в регулярку: 52 игры, 80 очков и досрочная победа.
На старте плей-офф они выбили оршанский «Локомотив» за минимальные четыре матча, хотя справедливости ради скажем, что эти игры были достойны финала. Две из четырех завершились только в овертайме.
В 1/2 финала минчане попробовали на вкус «Динамо-Молодечно», которое оказалось крепким орешком. Серия вновь получилась максимально короткой, тем не мене тритий поединок стал определяющим. Командам не хватило часа забросить шайбу, и только в допе Станислав Кучкин принес победу. «Юность» стала первым финалистом Кубка Президента, и, пока поджидала своего соперника, смогла сделать разбор и подготовиться.
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