«Юность» провела последнюю тренировку перед финалом Кубка Президента

В этом сезоне на Кубок Президента претендуют «Юность» и «Витебск». Первый матч финальной серии состоится на льду столичной «Чижовка-Арены» в среду, 9 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

10-кратный чемпион Беларуси в этом сезоне поменял главкома, собственно, изменился и состав дружины почти наполовину. Сергей Стась четко обрисовал задачи перед парнями и в свойственной себе манере вступил с командой в регулярку: 52 игры, 80 очков и досрочная победа.

На старте плей-офф они выбили оршанский «Локомотив» за минимальные четыре матча, хотя справедливости ради скажем, что эти игры были достойны финала. Две из четырех завершились только в овертайме.