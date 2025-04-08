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Магомедхабиб Кадимагомедов выступит в финале ЧЕ по борьбе

08 апреля 2025 17:49
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В Братиславе продолжается чемпионат Европы по борьбе. Спор за медали в эти дни ведут представители вольного стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш Арыйан Тютрин стал обладателем бронзовой награды. В схватке за третье место представитель Беларуси одолел немца Никласа Стечела (4:1) и завоевал бронзу. Также 8 апреля три наших атлета пробились в полуфиналы.

В категории до 61 килограмма Дмитрий Шамело по всем статьям проиграл со счетом 0:10 россиянину Зауру Угуеву и 9 апреля будет оспаривать бронзовую награду. В весе до 86 килограммов наш Магомедхабиб Кадимагомедов за минуту до окончания схватки уступал 2:3 Артуру Найфонову из России, но блестяще провел результативное действие, выиграл (6:3) и в среду выступит в финале. В категории до 125 килограммов Денис Хроменков в упорной борьбе уступил (5:8) представителю Азербайджана Георги Мешвилдишвили и будет сражаться за бронзу.

# Борьба # Магомедхабиб Кадимагомедов # Арыйан Тютрин # Дмитрий Шамело # Денис Хроменков

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