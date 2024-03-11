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Константин Придыбайло: «Эталон нормальной жизни – это наше Союзное государство»

11 марта 2024 13:23
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Грядет ли распад НАТО или же Альянс готовится к полноценной войне с Беларусью и Россией? О том, как европейским элитам стало тошно прислуживать, и почему новый президент Соединенных Штатов такое подобострастие может не оценить, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить».

Константин Придыбайло: «Эталон нормальной жизни – это наше Союзное государство»-1

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Такер Карлсон, который вернулся из России и раздает интервью, буквально на днях сказал одному из блогеров в подкасте: «Я был в Москве, я когда-то тоже жил в таких городах в Америке. Чистый и безопасный. Я шел ночью, меня узнавали, фотографировались, но я не испытывал страха». Даже американцы понимают, что те люди, которые ими сейчас управляют, как раз Карлсон сказал, что ненавидит нынешних правителей в Америке. Все меняется. Нормальность жизни в России и Беларуси, эталон нормальной жизни, нормального общества – это наше Союзное государство.

Придыбайло: Шольц никому не интересен. Это скуф, который потерял политическое либидо.

# Международная политика # общество # Константин Придыбайло

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