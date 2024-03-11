Константин Придыбайло: «Эталон нормальной жизни – это наше Союзное государство»

Грядет ли распад НАТО или же Альянс готовится к полноценной войне с Беларусью и Россией? О том, как европейским элитам стало тошно прислуживать, и почему новый президент Соединенных Штатов такое подобострастие может не оценить, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить».

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Такер Карлсон, который вернулся из России и раздает интервью, буквально на днях сказал одному из блогеров в подкасте: «Я был в Москве, я когда-то тоже жил в таких городах в Америке. Чистый и безопасный. Я шел ночью, меня узнавали, фотографировались, но я не испытывал страха». Даже американцы понимают, что те люди, которые ими сейчас управляют, как раз Карлсон сказал, что ненавидит нынешних правителей в Америке. Все меняется. Нормальность жизни в России и Беларуси, эталон нормальной жизни, нормального общества – это наше Союзное государство.