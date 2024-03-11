Прямой эфир

Что обозначает каждый день Масленичной недели? Рассказываем историю праздника проводов зимы

11 марта 2024 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что такое Масленица? И откуда появился праздник? Узнали у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов Национальной академии наук Беларуси.

Что обозначает каждый день Масленичной недели? Рассказываем историю праздника проводов зимы-1

Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:
Масленица – это один из праздников в белорусской традиции, который отмечается в разные даты в белорусском календаре. Но это всегда за восемь недель до Пасхи.

Сначала идет подготовка к Масленице, а вторая часть недели (с четверга по воскресенье) – это приготовление блинов, угощение друг друга, ходят в гости. Поэтому Масленица и делится на узкую и широкую. Узкая – с понедельника по среду, а с четверга по воскресенье – это уже широкая Масленица.

Почему Масленица так называется и что обозначает каждый день недели? Смотрите в видеоматериале.

# Масленица # общество # Алена Павлова # Александр Меженный # Александр Стасевич # Екатерина Яцкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко назначил новых директоров «БелАЗа» и «Атланта» – кадровые перестановки в Беларуси
11 марта 2024 11:10

Лукашенко назначил новых директоров «БелАЗа» и «Атланта» – кадровые перестановки в Беларуси

Белоруску освободили из плена в Мьянме
11 марта 2024 10:33

Белоруску освободили из плена в Мьянме

Елфимов: «Немецких полковников и генералов поймали с поличным». И вот что они скрывали
11 марта 2024 08:57

Елфимов: «Немецких полковников и генералов поймали с поличным». И вот что они скрывали