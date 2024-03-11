Что обозначает каждый день Масленичной недели? Рассказываем историю праздника проводов зимы

Что такое Масленица? И откуда появился праздник? Узнали у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:

Масленица – это один из праздников в белорусской традиции, который отмечается в разные даты в белорусском календаре. Но это всегда за восемь недель до Пасхи.

Сначала идет подготовка к Масленице, а вторая часть недели (с четверга по воскресенье) – это приготовление блинов, угощение друг друга, ходят в гости. Поэтому Масленица и делится на узкую и широкую. Узкая – с понедельника по среду, а с четверга по воскресенье – это уже широкая Масленица.