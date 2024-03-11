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На кинолектории в Минске раскрыли интересные факты из жизни режиссёра Льва Голуба

11 марта 2024 11:30
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В преддверии векового юбилея белорусского кинематографа в Минске состоялся кинолекторий «Экран и время». На мероприятии раскрыли интересные факты из творческой жизни знаменитого советского режиссера Льва Голуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кинолектории в Минске раскрыли интересные факты из жизни режиссёра Льва Голуба-1

Особое внимание уделили художественному фильму «Миколка-паровоз», снятому на киностудии «Беларусьфильм» в 1956 году по мотивам одноименной повести Лынькова. Талантливый режиссер сумел сохранить стиль автора произведения и наделить сюжет динамикой и колоритом. В результате картина стала достойным образцом героико-приключенческого детского фильма. Темы, раскрытые в ленте, остаются актуальными для зрителя и по сей день.

На кинолектории в Минске раскрыли интересные факты из жизни режиссёра Льва Голуба-4

Евгения Голикова-Пошка, старший научный сотрудник отдела экранных искусств Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Творчество Льва Голуба и для детей, и о детях. И оно интересно всем поколениям. Несмотря на то, что фильмы были сняты еще в 50-е годы, как «Миколка-паровоз», цветовая гамма этого фильма, насыщенный событиями сюжет, экшен, приключенческий фильм интересен и современному зрителю.

На кинолектории в Минске раскрыли интересные факты из жизни режиссёра Льва Голуба-7

Отметим, кинолектории, круглые столы и конференции, посвященные белорусскому кино, будут проходить по всей стране в течение всего года.

# Кино # общество # Лев Голуб

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