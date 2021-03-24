Льготы при поступлении и жилищные проблемы. Какие вопросы задавали белорусы сенатору Виктору Лисковичу?

Новости Беларуси. Личный прием граждан по вопросам защиты прав детей и их представителей провел 24 марта сенатор Виктор Лискович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Льготы при поступлении, вопросы трудоустройства, жилищные проблемы – это лишь краткий список тем, которые звучали на встрече.

Отдельного внимания заслуживает история, с которой сегодня пришли родители-воспитатели домов семейного типа. Дело в том, что им отказывают в постановке на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. По закону основания есть: зарегистрирована семья в социальном жилье. Но женщины беспокоятся, что не смогли позаботиться о будущем детей. Сенатор пообещал оказать помощь в решении вопроса и привел пример того, как обращения, которые рассматриваются на подобных встречах, могут быть актуальны для большого круга и положить начало в решении проблемы на законодательном уровне.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Приведу пример: была у меня семья на приеме неполная, в семье ребенок-инвалид. По каким-то причинам женщина не получила пособие на этого ребенка, а имела на это право. Потом, когда она посчитала уже нужным, обратилась, и началась определенная такая нестыковка-волокита. Вопрос, конечно же, был решен положительно. Проверили мы эту систему, нашли еще порядка нескольких десятков таких же ситуаций и сами предложили людям воспользоваться этой льготой. И, конечно же, практически все воспользовались. И вот таким образом нужно, исходя из частного, личного, переходить на тот массовый интерес, который будет полезен всем остальным.