«Людей больше всего, конечно, волнует не политика». Сергей Рачков провёл личный приём граждан в Минске

Новостей Беларуси. В Минске личный прием граждан провел Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тематика запросов людей очень разнообразная: от бытовых и жилищных вопросов до вариантов разрешения сложившейся общественно-политической ситуации. В условиях пандемии коронавируса особое внимание уделяется помощи пожилым людям. Не остаются без рассмотрения и проблемы иностранных инвесторов.

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Людей больше всего, конечно, волнует не политика. Волнуют конкретные вопросы, связанные с их качеством жизни, с решением злободневных ежедневных вещей. Поэтому мы, проводя приемы граждан, конечно же, обращаем внимание на то, чтобы увидеть такой срез, который позволяет нам держать руку на пульсе и использовать информацию, которую мы получаем, в законотворческой деятельности.