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«Людей больше всего, конечно, волнует не политика». Сергей Рачков провёл личный приём граждан в Минске

24 марта 2021 19:09
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Новостей Беларуси. В Минске личный прием граждан провел Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Людей больше всего, конечно, волнует не политика». Сергей Рачков провёл личный приём граждан в Минске-1

Тематика запросов людей очень разнообразная: от бытовых и жилищных вопросов до вариантов разрешения сложившейся общественно-политической ситуации. В условиях пандемии коронавируса особое внимание уделяется помощи пожилым людям. Не остаются без рассмотрения и проблемы иностранных инвесторов.

«Людей больше всего, конечно, волнует не политика». Сергей Рачков провёл личный приём граждан в Минске-4

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Людей больше всего, конечно, волнует не политика. Волнуют конкретные вопросы, связанные с их качеством жизни, с решением злободневных ежедневных вещей. Поэтому мы, проводя приемы граждан, конечно же, обращаем внимание на то, чтобы увидеть такой срез, который позволяет нам держать руку на пульсе и использовать информацию, которую мы получаем, в законотворческой деятельности.

«Людей больше всего, конечно, волнует не политика». Сергей Рачков провёл личный приём граждан в Минске-7

Почти 650 обращений поступили законодателям за последние 2,5 месяца. Все предложения сенаторы не только принимают во внимание, но и вносят на обсуждение во время парламентской сессии. Некоторые из них станут основой для изменений в законодательстве.

# Прием граждан # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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