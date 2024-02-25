Константин Косачёв: качество наблюдения за выборами зависит от числа посещаемых нами участков

Честно, прозрачно и в соответствии с законодательством. Такие оценки этой избирательной кампании в Беларуси дают международные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рифат Шайхутдинов, член Парламентского собрания Союза Беларуси и России: У нас же есть парламент Союзного государства, поэтому очень важно, чтобы достойные депутаты пришли, потому что часть из них будет представлена в парламенте Союзного государства.

Константин Косачев, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ:

Качество наблюдения во многом зависит от числа тех избирательных участков, количества бесед, которые нам сегодня предстоит провести. Наша миссия наблюдения в общей сложности включает в себе 44 парламентария и эксперта. Мы работаем несколькими группами, и у каждой в графике от 10 до 20 участков. В сумме, думаю, совершенно точно уйдем за первую сотню, может быть, даже за вторую.

Масштабная политическая кампания в Беларуси проводится по новым правилам и по праву считается крупнейшей за всю историю страны. Единый день голосования предусмотрен в соответствии с обновленной Конституцией. Выбираем весь депутатский корпус. Если раньше срок его полномочий был 4 года, то теперь 5 лет. Государству удастся сэкономить значительные средства, а жителям вместо двух избирательных кампаний принимать участие в одной.

Немецкий депутат поделился впечатлениями от организации выборов в Беларуси.

После единого дня голосования начнется формирование Совета Республики, а спустя два месяца после избрания депутатов Палаты представителей впервые в новом конституционном статусе соберется Всебелорусское народное собрание.