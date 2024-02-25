В мае 2023-го белорусы уже понимали значимость ЕДГ – эксперты об электоральной кампании

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:

Начиная с мая 2023 года, мы стали фиксировать тенденции, что значительная часть населения, больше 60 %, уже знала и понимала значимость предстоящего единого дня голосования. А во-вторых, уже тогда люди выражали готовность принимать участие в электоральной кампании, хотя еще не совсем был известен формат, люди которые будут участвовать в электоральной кампании, кандидаты, их предвыборные программы. Но люди уже стали понимать всю значимость выборов, единого дня голосования. И эти позитивные тенденции нашли отражение и в высокой явке на досрочном голосовании. Люди активно идут, выражают свою позицию.