В мае 2023-го белорусы уже понимали значимость ЕДГ – эксперты об электоральной кампании
Беларусь делает свой выбор! Единый день голосования объединяет 25 февраля всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой интерес к этой политической кампании проявляют граждане. Это подтверждает высокая явка уже на досрочном голосовании. Как отмечают эксперты, общество взрослеет, демонстрирует высокий уровень политической культуры и правовой осведомленности.
Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:
Начиная с мая 2023 года, мы стали фиксировать тенденции, что значительная часть населения, больше 60 %, уже знала и понимала значимость предстоящего единого дня голосования. А во-вторых, уже тогда люди выражали готовность принимать участие в электоральной кампании, хотя еще не совсем был известен формат, люди которые будут участвовать в электоральной кампании, кандидаты, их предвыборные программы. Но люди уже стали понимать всю значимость выборов, единого дня голосования. И эти позитивные тенденции нашли отражение и в высокой явке на досрочном голосовании. Люди активно идут, выражают свою позицию.
Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
В течение нескольких лет велась работа и по совершенствованию законодательства, по обучению членов избирательных комиссий, по повышению их профессионализма, даже по доработке методологии обучения велась работа. Огромную работу проделали СМИ, эксперты-аналитики, предметом исследований был зарубежный опыт электоральных кампаний. Проведена огромная работа, в том числе по выявлению тех запросов населения, которые есть у граждан, выявлению запросов в селах, в малых городах, в разных регионах.