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Константин Бычек рассказал, как идет расследование дела после атаки БПЛА на автобус с детьми из Беларуси

05 июля 2026 16:55
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Что сегодня значит безопасность и как продвигается расследование дела, связанного с атакой беспилотника по белорусскому автобусу?

Специально для программы «Неделя» на СТВ ситуацию прокомментировал глава Следственного комитета Беларуси.

Ольга Коршун, СТВ:
На прошлой неделе мы столкнулись с тем, что наши дети пострадали в результате атаки беспилотника в Брянской области. А как идет расследование этого дела? 

Константин Бычек рассказал, как идет расследование дела после атаки БПЛА на автобус с детьми из Беларуси-2

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:
Идет расследование уголовного дела. Мы находимся в постоянном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Буквально недавно я завершил свой визит в Российскую Федерацию, где у меня состоялась двусторонняя встреча с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным.

Мы обсудили расследование уголовного дела. Расследование продолжается параллельно. Уголовное дело возбуждено в Российской Федерации, уголовное дело возбуждено у нас. И мы постоянно ведем взаимный обмен материалами. 

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# Следственный комитет Республики Беларусь # Интервью # Константин Бычек # Ольга Коршун

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