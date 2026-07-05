Константин Бычек рассказал, как идет расследование дела после атаки БПЛА на автобус с детьми из Беларуси

Что сегодня значит безопасность и как продвигается расследование дела, связанного с атакой беспилотника по белорусскому автобусу?

Специально для программы «Неделя» на СТВ ситуацию прокомментировал глава Следственного комитета Беларуси.

Ольга Коршун, СТВ:

На прошлой неделе мы столкнулись с тем, что наши дети пострадали в результате атаки беспилотника в Брянской области. А как идет расследование этого дела?