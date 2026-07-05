Константин Бычек рассказал, как идет расследование дела после атаки БПЛА на автобус с детьми из Беларуси

Что сегодня значит безопасность и как продвигается расследование дела, связанного с атакой беспилотника по белорусскому автобусу?
Специально для программы «Неделя» на СТВ ситуацию прокомментировал глава Следственного комитета Беларуси.
Ольга Коршун, СТВ:
На прошлой неделе мы столкнулись с тем, что наши дети пострадали в результате атаки беспилотника в Брянской области. А как идет расследование этого дела?
Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:
Идет расследование уголовного дела. Мы находимся в постоянном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Буквально недавно я завершил свой визит в Российскую Федерацию, где у меня состоялась двусторонняя встреча с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным.
Мы обсудили расследование уголовного дела. Расследование продолжается параллельно. Уголовное дело возбуждено в Российской Федерации, уголовное дело возбуждено у нас. И мы постоянно ведем взаимный обмен материалами.
В 2025-м зафиксирован самый низкий показатель преступности за всю историю независимой Беларуси – глава СК.