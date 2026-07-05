Итоги Белорусско-китайского форума регионов говорят о большом интересе к нашей стране – Шалимов

Мы рассматриваем сотрудничество с регионами Китая не просто как братские связи, а как стратегический союз. На неделе в провинции Ганьсу состоялся первый Белорусско-китайский форум регионов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Для нас это прорыв и новый этап в отношениях, когда от деклараций переходим к более точечному и эффективному взаимодействию. Как отметил Николай Снопков, сотрудничество с регионами Китая – это не просто братские связи, а стратегический союз.

Форум собрал более 270 участников из 23 регионов Китая и представителей всех областей Беларуси. В результате в копилку партнерства положили около миллиарда долларов. Это общая сумма подписанных двусторонних соглашений.