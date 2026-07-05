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Итоги Белорусско-китайского форума регионов говорят о большом интересе к нашей стране – Шалимов

05 июля 2026 16:47
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Мы рассматриваем сотрудничество с регионами Китая не просто как братские связи, а как стратегический союз. На неделе в провинции Ганьсу состоялся первый Белорусско-китайский форум регионов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Итоги Белорусско-китайского форума регионов говорят о большом интересе к нашей стране – Шалимов-2

Для нас это прорыв и новый этап в отношениях, когда от деклараций переходим к более точечному и эффективному взаимодействию. Как отметил Николай Снопков, сотрудничество с регионами Китая – это не просто братские связи, а стратегический союз.

Форум собрал более 270 участников из 23 регионов Китая и представителей всех областей Беларуси. В результате в копилку партнерства положили около миллиарда долларов. Это общая сумма подписанных двусторонних соглашений.

Лукашенко предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере высшего образования.

Итоги Белорусско-китайского форума регионов говорят о большом интересе к нашей стране – Шалимов-4

Александр Шалимов, исполняющий обязанности генерального консула Беларуси в Чунцине (Китай):
Итоговая сумма оценивается порядка в 1 миллиард долларов. Более важно, что, помимо соглашений и контрактов, касающихся вопросов инвестиций, торговли, гуманитарного взаимодействия, были подписаны также и по научно-техническому, технологическому направлениям. Пожалуй, одно из самых важных в настоящее время направлений для отработки.

Мы видели, что в «золотом городе» Ланьчжоу собрались не только белорусские регионы, но и практически все провинции и города Китая, что говорит о большом интересе к работе с нашей страной. 

«Это то, о чем мы мечтали» – Лукашенко о состоянии сотрудничества Беларуси и Китая. Подробности.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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