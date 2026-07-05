В 2025-м зафиксирован самый низкий показатель преступности за всю историю независимой Беларуси – глава СК

Международная обстановка накалена до предела. Несмотря на это, мы контролируем ситуацию. Но белорусам можно спать спокойно. Несмотря на то, что международная ситуация сложная, наша страна под надежной защитой силового блока. Об этом заявил Александр Вольфович.
А что сегодня значит безопасность и как продвигается расследование дела, связанного с атакой беспилотника по белорусскому автобусу? Специально для программы «Неделя» на СТВ ситуацию прокомментировал глава Следственного комитета Беларуси.
Ольга Коршун, СТВ:
Что касается внутренней ситуации в нашей стране, какие сегодня совершаются правонарушения в первую очередь? Что сегодня на передовой?
Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:
С одной стороны, мы живем в условиях постоянно снижающегося уровня преступности. В прошлом году был зафиксирован самый низкий показатель преступности за всю историю независимой Беларуси, но вместе с тем мы вынуждены констатировать, что, как и весь наш мир, преступность тоже переходит в цифру.
Более 35 % преступлений, совершенных за первое полугодие 2026 года, – это киберпреступления. Мы, в свою очередь, стараемся не только усиливать работу с точки зрения раскрытия этих преступлений, но и двигаться в сторону профилактики.
Константин Бычек рассказал, как идет расследование дела после атаки БПЛА на автобус с детьми из Беларуси.