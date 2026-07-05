В 2025-м зафиксирован самый низкий показатель преступности за всю историю независимой Беларуси – глава СК

Международная обстановка накалена до предела. Несмотря на это, мы контролируем ситуацию. Но белорусам можно спать спокойно. Несмотря на то, что международная ситуация сложная, наша страна под надежной защитой силового блока. Об этом заявил Александр Вольфович.

А что сегодня значит безопасность и как продвигается расследование дела, связанного с атакой беспилотника по белорусскому автобусу? Специально для программы «Неделя» на СТВ ситуацию прокомментировал глава Следственного комитета Беларуси.

Ольга Коршун, СТВ:

Что касается внутренней ситуации в нашей стране, какие сегодня совершаются правонарушения в первую очередь? Что сегодня на передовой?