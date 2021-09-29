Сергеенко: все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены

Новости Беларуси. На фоне того, как большинство белорусов воспринимают произошедшее словно личную трагедию, есть и другая реакция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Вряд ли человеческая. Иначе не охарактеризуешь действия заигравшихся в революцию здесь и за рубежом. Именно их сегодня предупредил глава Администрации Президента Беларуси.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Случилась трагедия, мы скорбим вместе с родными и близкими. От лица каждого, кто защищает мир и обеспечивает безопасность граждан, от лица жителей нашей страны, которые несут цветы и зажигают лампадки у места работы погибшего и других памятных мест, я обращаюсь к тем, кто перешел красную линию. Предупреждаю вас, собственники магазинов, где, как известно, продаются так называемые боевые листки, пропагандирующие экстремизм, насилие и преступность, злорадствующие, называющие себя журналистами и все те, кто заигрался в «революцию» здесь и за рубежом, – ответите перед законом. Даже не пытайтесь зачищать свои аккаунты в социальных сетях. Все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, кто переступил через слезы четырехлетнего ребенка, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены. Сегодня вы показали свое истинное лицо: беспринципное, подлое и аморальное. Вы стали в один ряд с преступниками и их пособниками. Выбор сделан. Этому нет прощения, этому нет оправдания.
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