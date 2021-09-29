Сергеенко: все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены

Новости Беларуси. На фоне того, как большинство белорусов воспринимают произошедшее словно личную трагедию, есть и другая реакция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Вряд ли человеческая. Иначе не охарактеризуешь действия заигравшихся в революцию здесь и за рубежом. Именно их сегодня предупредил глава Администрации Президента Беларуси.