«Чтобы все помнили, какой ценой досталась Победа». В Логойском районе установили памятник погибшим в годы войны

Новости Беларуси. В деревне Избище Логойского района установили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам. Открытие приурочили к Году народного единства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Монумент разместился возле местной церкви. На нем – памятные надписи о 25 мирных жителях, которых во фронтовом 1944-м расстреляли фашисты. Всего в Задорьевском сельсовете в годы войны погибли более 300 человек. Памятник в их честь появился благодаря неравнодушным местным жителям. Рядом с монументом – цветы. В память о своих предках их приносят родственники погибших.

Светлана Кислая, управляющая делами Задорьевского сельисполкома:

В деревню ворвались немецко-фашистские захватчики, они сожгли 46 дворов, забрали с собой людей, увезли в лес, на болото, в деревню Горавец, чтобы они вырыли яму. Расстреляли их там, зарыли.

Важно, чтобы память эта переходила из поколения в поколение, в будущее, чтобы все помнили, какой ценой досталась Победа.

Всего на территории сельсовета расположено 19 воинских захоронений и пять памятников. Ежегодно их благоустраивают. Так, в 2021 году реконструируют монумент в деревне Лесники.