«Пилопродукция идёт на производство европоддонов». В Крупках запустили экспортное производство

Новости Беларуси. В Крупках появился новый современный цех по производству европоддонов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Продукция востребована за рубежом.

Решение о создании подобного цеха возникло несколько лет назад. Крупский лесхоз оставался одним из немногих учреждений в области, где отсутствовало собственное производство. Акцент сделали на древесину лиственных пород. Мощность линии – около 3 000 штук продукции в сутки. С открытием цеха появилось около 50 новых рабочих мест.

Иван Михальчук, станочник деревообрабатывающих станков Крупского лесхоза:

Оборудование хорошее, новое, мощное очень. Производительность очень хорошая.

Светлана Леонова, начальник отдела Крупского лесхоза:

Производство налажено. Мы создали порядка 50 рабочих мест. В основном наша пилопродукция идет на производство европоддонов на наши же линии. Европоддоны имеют все необходимые сертификаты соответствия. В основном продукция ориентирована на экспорт. Естественно, мы обеспечиваем какие-то потребности района и внутреннего рынка. Все производство экспортно ориентированное.