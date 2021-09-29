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«Пилопродукция идёт на производство европоддонов». В Крупках запустили экспортное производство

29 сентября 2021 14:54
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Новости Беларуси. В Крупках появился новый современный цех по производству европоддонов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Продукция востребована за рубежом.

«Пилопродукция идёт на производство европоддонов». В Крупках запустили экспортное производство-1

Решение о создании подобного цеха возникло несколько лет назад. Крупский лесхоз оставался одним из немногих учреждений в области, где отсутствовало собственное производство. Акцент сделали на древесину лиственных пород. Мощность линии – около 3 000 штук продукции в сутки. С открытием цеха появилось около 50 новых рабочих мест.

«Пилопродукция идёт на производство европоддонов». В Крупках запустили экспортное производство-4

Иван Михальчук, станочник деревообрабатывающих станков Крупского лесхоза:
Оборудование хорошее, новое, мощное очень. Производительность очень хорошая.

«Пилопродукция идёт на производство европоддонов». В Крупках запустили экспортное производство-7

Светлана Леонова, начальник отдела Крупского лесхоза:
Производство налажено. Мы создали порядка 50 рабочих мест. В основном наша пилопродукция идет на производство европоддонов на наши же линии. Европоддоны имеют все необходимые сертификаты соответствия. В основном продукция ориентирована на экспорт. Естественно, мы обеспечиваем какие-то потребности района и внутреннего рынка. Все производство экспортно ориентированное.

«Пилопродукция идёт на производство европоддонов». В Крупках запустили экспортное производство-10

Скоро здесь планируют запустить цех по производству бобышек для поддонов. Это будет полностью безотходное производство.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # общество # Иван Михальчук # Светлана Леонова # Фотофакт

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