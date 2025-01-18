Раньше на сцене было больше людей, чем в зале, а сейчас билеты купить невозможно. Громов о Большом театре

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Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Я застал несколько, скажем так, эпох развития и жизни нашей страны, мне есть с чем сравнивать. Я помню, что были пустые залы и у нас на сцене было больше занятых участников, чем сидело зрителей в зале. Сейчас абсолютно кардинально поменявшаяся картинка, когда действительно билеты купить невозможно. Вот мы сейчас разговариваем накануне премьеры «Евгения Онегина». Купить билет невозможно несколько недель как. Я считаю, что это замечательно и это должно быть. Это своего рода такой индикатор положительной динамики жизни в стране.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси, доктор искусствоведения:

Сегодня в театре очень много молодежи. Причем, молодежи, которая, знаете, в лучшем смысле этого слова, когда мы говорим там: модно не курить, модно быть здоровым, модно заниматься всякими фитнесами и так далее, кататься на роликах. Вот сегодня быть в Большом театре модно. И я не вкладываю в это слово никакой пошлый смысл или случайный. А именно потому что ты приобщаешься к современной жизни своей страны.