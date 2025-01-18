Раньше на сцене было больше людей, чем в зале, а сейчас билеты купить невозможно. Громов о Большом театре

Как обычная яма стала ежегодным местом встречи тысячи людей? Куда Лукашенко приезжает каждый год? Почему «Славянка» – это уже бренд Беларуси? Смотрите в новом выпуске документального проекта «17 мгновений страны».
Как обычная яма стала ежегодным местом встречи тысячи людей? Куда Лукашенко приезжает каждый год? Почему «Славянка» – это уже бренд Беларуси? Смотрите в новом выпуске документального проекта «17 мгновений страны».
Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Я застал несколько, скажем так, эпох развития и жизни нашей страны, мне есть с чем сравнивать. Я помню, что были пустые залы и у нас на сцене было больше занятых участников, чем сидело зрителей в зале. Сейчас абсолютно кардинально поменявшаяся картинка, когда действительно билеты купить невозможно. Вот мы сейчас разговариваем накануне премьеры «Евгения Онегина». Купить билет невозможно несколько недель как. Я считаю, что это замечательно и это должно быть. Это своего рода такой индикатор положительной динамики жизни в стране.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси, доктор искусствоведения:
Сегодня в театре очень много молодежи. Причем, молодежи, которая, знаете, в лучшем смысле этого слова, когда мы говорим там: модно не курить, модно быть здоровым, модно заниматься всякими фитнесами и так далее, кататься на роликах. Вот сегодня быть в Большом театре модно. И я не вкладываю в это слово никакой пошлый смысл или случайный. А именно потому что ты приобщаешься к современной жизни своей страны.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси, заслуженный артист Беларуси:
Я слышал о тех временах, когда, допустим, в русский театр стояли очереди до магазина «Мелодия», напротив, точнее, там, где чебуречная сейчас. Вот почти до проспекта стояли очереди. Когда это происходит сейчас, для меня это радость за коллег, когда я слышу о том, что не достать билеты в ТЮЗ или в оперный театр, или в русский театр. Я всегда этому радуюсь. И я очень хочу, чтобы так было во всех театрах.