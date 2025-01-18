Гигин: до сих пор здание Национальной библиотеки является передовым и по архитектуре, и по функционалу

Как обычная яма стала ежегодным местом встречи тысячи людей? Куда Лукашенко приезжает каждый год? Почему «Славянка» – это уже бренд Беларуси? Смотрите в новом выпуске документального проекта «17 мгновений страны».
Как обычная яма стала ежегодным местом встречи тысячи людей? Куда Лукашенко приезжает каждый год? Почему «Славянка» – это уже бренд Беларуси? Смотрите в новом выпуске документального проекта «17 мгновений страны».
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наша Национальная библиотека, я без лишней скромности здесь скажу, что ее знают по всему миру. Знают и здание, и то, что в здании. За эти годы мы здание наполнили не только книгами, но и возможностями. Когда его построили и до сих пор это здание является и по архитектуре, и по функционалу одним из самых передовых в мире. Вот мы это должны помнить. Это символ нашей государственности. И, безусловно, это состоятельность Беларуси как страны.