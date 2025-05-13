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Новости по тегу #Анна Кононова

В минском музее можно увидеть уникальные эскизы, созданные на фронте Великой Отечественной – рассказываем о новой выставке
13 мая 2025 08:43

В минском музее можно увидеть уникальные эскизы, созданные на фронте Великой Отечественной – рассказываем о новой выставке

В Национальном художественном музее открылась выставка тактильных картин «Небесные покровители»
04 апреля 2025 06:43

В Национальном художественном музее открылась выставка тактильных картин «Небесные покровители»

Война глазами потомков – выставку «Знамя Победы» открыли в Минске
29 января 2025 18:10

Война глазами потомков – выставку «Знамя Победы» открыли в Минске

Новые проекты в области искусства! Когда расширится Национальный художественный музей Беларуси?
20 января 2025 17:59

Новые проекты в области искусства! Когда расширится Национальный художественный музей Беларуси?

Кононова: общество надо воспитывать, делая правильные акценты на наших достижениях
18 января 2025 13:26

Кононова: общество надо воспитывать, делая правильные акценты на наших достижениях

Национальный художественный музей представил юбилейную выставку к 85-летию
06 ноября 2024 08:50

Национальный художественный музей представил юбилейную выставку к 85-летию

Формирует национальный код каждого народа – в чём особенность белорусской живописи?
03 июля 2024 14:42

Формирует национальный код каждого народа – в чём особенность белорусской живописи?

Выставку «Шедевры Русского музея» представили в Национальном художественном музее
31 марта 2024 14:57

Выставку «Шедевры Русского музея» представили в Национальном художественном музее

Посвящённая освобождению Беларуси выставка открылась в Национальной библиотеке
14 февраля 2024 10:49

Посвящённая освобождению Беларуси выставка открылась в Национальной библиотеке

Национальный художественный музей масштабно отметил 85-летие
25 января 2024 09:26

Национальный художественный музей масштабно отметил 85-летие

Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру итальянского мастера
11 ноября 2023 19:39

Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру итальянского мастера

Цуран: предусмотрен обширный план мероприятий по вовлечению детей в эстетическое воспитание
22 августа 2023 15:53

Цуран: предусмотрен обширный план мероприятий по вовлечению детей в эстетическое воспитание