Новости по тегу #Анна Кононова

«Мастак на вайне. Мастак пра вайну. Мастак пасля вайны», занявшая два этажа главного корпуса Национального художественного музея – грандиозный проект, в котором собраны уникальные экспонаты из фондов.
Чтобы слабовидящие люди смогли прочувствовать произведения искусства, инклюзивную среду дополнили аудиогидом.
В Национальном художественном музее представили более 40 картин современных российских художников.
Гуляя по залам Национального художественного и вдохновляясь искусством, наверняка, мало кто из его посетителей, а в год здесь бывают около 200 тысяч человек, задумывался, что представленные экспонаты – лишь часть возможностей музея.
Эта концепция не имеет ничего общего с отменой культуры других государств. Здесь вопрос пропорции.
Это произведения из довоенного собрания. У экспозиции комплексный историко-документальный и художественный характер. Редкие архивные документы, фотографии, многие из которых представлены публике впервые, а также фильм-репортаж из военного Минска.
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