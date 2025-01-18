Важно ли знать историю своей страны? Вот что ответили белорусы на этот вопрос

Историю Беларуси начинают преподавать еще с детского сада. А вот правильно ли это и насколько нужно знать историю родной страны, спросим у белорусов.

Каждый должен знать историю.

Я твердо верю в то, что без знания истории нет будущего, поэтому свое прошлое, свою историю нужно знать обязательно.

Как можно жить в стране и не знать ее историю? Ты живешь в этом городе и должен понимать, как он создавался, какими трудами он создавался, кто в Великой Отечественной войне защищал нас, кто наши герои.

Я считаю, что знать историю страны довольно важно.