Важно ли знать историю своей страны? Вот что ответили белорусы на этот вопрос

Историю Беларуси начинают преподавать еще с детского сада. А вот правильно ли это и насколько нужно знать историю родной страны, спросим у белорусов.
Историю Беларуси начинают преподавать еще с детского сада. А вот правильно ли это и насколько нужно знать историю родной страны, спросим у белорусов.
Каждый должен знать историю.
Я твердо верю в то, что без знания истории нет будущего, поэтому свое прошлое, свою историю нужно знать обязательно.
Как можно жить в стране и не знать ее историю? Ты живешь в этом городе и должен понимать, как он создавался, какими трудами он создавался, кто в Великой Отечественной войне защищал нас, кто наши герои.
Я считаю, что знать историю страны довольно важно.
Историю родной страны нужно знать от А до Я. Я считаю, что, чтобы быть патриотом, быть человеком, уважающим себя, нужно знать касаемо своей страны все, не только историю. Это все ценности, которые нам не чужды, которые мы продвигаем. Историю должен знать каждый белорус и с малых лет изучать ее.
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