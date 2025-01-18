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Важно ли знать историю своей страны? Вот что ответили белорусы на этот вопрос

18 января 2025 12:54
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Важно ли знать историю своей страны? Вот что ответили белорусы на этот вопрос-1

Историю Беларуси начинают преподавать еще с детского сада. А вот правильно ли это и насколько нужно знать историю родной страны, спросим у белорусов.

Важно ли знать историю своей страны? Вот что ответили белорусы на этот вопрос-3

Каждый должен знать историю.

Важно ли знать историю своей страны? Вот что ответили белорусы на этот вопрос-5

Я твердо верю в то, что без знания истории нет будущего, поэтому свое прошлое, свою историю нужно знать обязательно.

Важно ли знать историю своей страны? Вот что ответили белорусы на этот вопрос-7

Как можно жить в стране и не знать ее историю? Ты живешь в этом городе и должен понимать, как он создавался, какими трудами он создавался, кто в Великой Отечественной войне защищал нас, кто наши герои.

Важно ли знать историю своей страны? Вот что ответили белорусы на этот вопрос-9

Я считаю, что знать историю страны довольно важно.

Важно ли знать историю своей страны? Вот что ответили белорусы на этот вопрос-11

Историю родной страны нужно знать от А до Я. Я считаю, что, чтобы быть патриотом, быть человеком, уважающим себя, нужно знать касаемо своей страны все, не только историю. Это все ценности, которые нам не чужды, которые мы продвигаем. Историю должен знать каждый белорус и с малых лет изучать ее.

Подробности смотрите в видео. 

# Опрос # История

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