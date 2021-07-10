«Привезли с собой традиционные сувениры». На фестивале в Александрии показали камчатский костюм из рыбьей чешуи

Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. На берегу Днепра 10 июля тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиции, которые берегли наши предки, блюда, которые подавались к столу сотни лет назад, и секреты древних ремесел. Праздник в Шкловском районе уже 12 лет подтверждает статус самого колоритного и самобытного летнего фестиваля.

На церемонии открытия пройдет показ новых коллекций одежды от белорусских производителей, состоятся авиашоу и концерт. Гала-концерт, сувениры, конкурсы и викторины. Александрия вновь собирает друзей Пока самой популярной площадкой среди гостей форума стал город мастеров, где более восьми сотен народных умельцев представляют свое творчество.

Юлия Мычка, корреспондент:

Александрия дарит возможность познакомиться и пообщаться с удивительными людьми. Сюда впервые приехали гости из Камчатского края, из Дагестана. Вы только представьте, гости с Камчатки проделали невероятный путь. Они шутят, что даже ехали на оленях, лыжах, снегоходе, но все-таки добрались и привезли с собой невероятные сувениры. Например, костюмы из чешуи рыбы. «Если это судьба, то её нужно ткать в длинную-длинную дорожку». Почему рушник стал символом жизни у славян?