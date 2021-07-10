«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?

Большой фестиваль народных искусств в 2021 году своим символом выбрал рушник, который в очередной раз подчеркнет единство и самобытность белорусского народа. Купальский мюзикл «Венок на воде», гала-концерт, сувениры, город мастеров, конкурсы и викторины – все это ожидает гостей Александрии.

Юлия Мычка, корреспондент: Мы находимся на площадке, где проходит финал республиканского конкурса «Властелин села». В нем принимают участие шесть семей со всей республики. Все они прошли закалку в районных турах и победили в областных. Конкурс шел несколько дней, за это время мамы с папами, с детками вместе кололи дрова и даже выпекали драники на колоде.

Татьяна Кулеш, участница республиканского конкурса «Властелин села»: Много-много эмоций мы получили здесь. Было очень, конечно, сложно, но также мы много нового узнали: и драники мы вчера жарили, и дрова пилили. И, конечно, с детками тяжело, но это все интересно, они видят, как мы можем, и они у нас этому учатся.

Владимир Погодин, участник республиканского конкурса «Властелин села»: Победили в областном, теперь решили победить и в республиканском. Конечно, конкурс, хоть сами и работаем в сельском хозяйстве, очень сложный был – жара как-никак, но надеемся на победу.

Кристина Погодина, участница республиканского конкурса «Властелин села»: Буря эмоций. Наверное, самым интересным было, мы ни разу такого не делали, это драники на колоде. Все же немножко сложно, так как в новинку, но очень понравилось.

Юлия Зинкевич, координатор республиканского конкурса «Властелин села»:

С каждым годом я все больше и больше восхищаюсь нашими семьями, особенно семьями, которые живут на селе. Потому что это семьи, которые не только работают и растят детей – они ведут подсобное хозяйство, у каждого есть хобби. Каждый папа занимается охотой или рыбалкой, мама занимается рукоделием. И они это все успевают.

Юлия Мычка:

Имя «властелина села» узнаем вечером. Известно, что все финалисты получат денежное вознаграждение в размере почти 2,5 тысячи рублей, а победитель еще и ценные подарки. Мы в ожидании театральной части Александрии, ждем выступления Купаловского театра, а также Могилевского областного театра кукол.