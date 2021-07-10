«Если это судьба, то её нужно ткать в длинную-длинную дорожку». Почему рушник стал символом жизни у славян?

Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. На берегу Днепра 10 июля тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гала-концерт, сувениры, конкурсы и викторины. Александрия вновь собирает друзей
Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. На берегу Днепра 10 июля тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гала-концерт, сувениры, конкурсы и викторины. Александрия вновь собирает друзей
Традиции, которые берегли наши предки, блюда, которые подавались к столу сотни лет назад, и секреты древних ремесел. Праздник в Шкловском районе уже 12 лет подтверждает статус самого колоритного и самобытного летнего фестиваля.
На церемонии открытия пройдет показ новых коллекций одежды от белорусских производителей, состоятся авиашоу и концерт.
«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?
Пока самой популярной площадкой среди гостей форума стал город мастеров, где более восьми сотен народных умельцев представляют свое творчество.
Юлия Мычка, корреспондент:
Несмотря на невероятную жару (в Александрии где-то 37 градусов), люди продолжают прибывать на праздник, гостей становится с каждым часом все больше и больше. Здесь раскинулся город мастеров. Такое происходит из года в год. Здесь можно посмотреть невероятные работы наших умельцев.
В этом году главный символ Купалья – это рушник как символ единства. И если сегодня мы визуализируем свои желания с помощью карты желаний, то, оказывается, наши предки делали то же самое, только с помощью рушников. Каждый узор, каждый символ на таком рушнике играют очень большую роль. Он дарит любовь, он дарит согласие семье, в которой вышивается этот рушник.
Татьяна Ковалева, мастер народного ткачества:
Человек прял нить – это символизирует судьбу. А если это судьба, то ее нужно ткать в длинную-длинную дорожку, дорожку жизни. Эта дорожка и есть рушник. Каждый рушник – в Беларуси, в России, в Украине – символ жизни, символ единства не только семьи, но и людей между собой, народов целых.
Подробности в видеоматериале.