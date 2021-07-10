«Если это судьба, то её нужно ткать в длинную-длинную дорожку». Почему рушник стал символом жизни у славян?

Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. На берегу Днепра 10 июля тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиции, которые берегли наши предки, блюда, которые подавались к столу сотни лет назад, и секреты древних ремесел. Праздник в Шкловском районе уже 12 лет подтверждает статус самого колоритного и самобытного летнего фестиваля.

На церемонии открытия пройдет показ новых коллекций одежды от белорусских производителей, состоятся авиашоу и концерт.

«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?

Пока самой популярной площадкой среди гостей форума стал город мастеров, где более восьми сотен народных умельцев представляют свое творчество.