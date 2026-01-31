Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Гродненской области в поединке РХЛ

Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла у сборной Гродненской области. Матч на площадке «Олимпик-Арены» завершился со счетом 10:5. В общем зачете Республиканской хоккейной лиги дружины разделял всего один балл. Однако по итогу турнира команда главы государства поднялась на первое место в таблице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало матча обещало лидерство Гродненской области. Гости стартовали активно, и в первые минуты дважды поразили ворота соперников. Впрочем, президентская дружина отвоевала первенство. Первая двадцатиминутка завершилась со счетом 5:2. Второй период вышел менее насыщенным на голы: команды показали отличную защиту ворот. Результат по итогам второго периода – 6:3. Лидерство сохранила команда Президента.

Хоккейные баталии! Команды Президента Беларуси и Гродненской области встретились на «Олимпик-Арене».

Президентская дружина имеет преимущество – это сильные бомбардиры. В тройку лучших по итогам состоявшихся матчей вошли Артем Каркоцкий, Максим Парфеевец и Николай Лукашенко. В их общем зачете – 27 шайб. Статистика команды Гродненской области чуть скромнее – 7 шайб.