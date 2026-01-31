29 человек погибли в Японии из-за мощных снегопадов

На первом месте по количеству летальных исходов находится префектура Ниигата – там 12 погибших и около 100 пострадавших. Среди них люди, упавшие с крыш во время уборки снега, а также те, кому стало плохо при расчистке дорог. По данным синоптиков, мощные снегопады продолжают бушевать в регионах Японии. Во многих населенных пунктах парализовано движение транспорта.