Смарт-брелок для поиска потерявшихся питомцев – разработчик рассказал, как работает приложение

Настасья Пинчук, корреспондент:

Для потерявшегося питомца мороз – смертельная угроза. Поиски через соцсети могут длиться месяцами. В Беларуси нашли выход – смарт-брелок, который мгновенно передает локацию беглеца хозяину через QR-код. Как цифровой паспорт на ошейнике спасает жизни, узнаем. Любимый пушистик может убежать в один миг. На смену бумажным объявлениям и сообщениям в чатах пришел цифровой поиск. Ян Гулевич разработал смарт-брелок, который подарит хозяину спокойствие, а питомцу безопасность и быстрый путь домой.

Ян Гулевич, разработчик смарт-брелока для поиска животных:

Я выходец из «100 идей для Беларуси». Наш предыдущий проект был удостоен звания лучший IT-проект для СНГ про наших питомцев, наших близких. Нет таких агрегированных сервисов, которые позволяли бы быстро идентифицировать их в случае потери. Если они, например, сбегут случайно либо что-то произойдет, чтобы в случае потери другой пользователь мог быстро его идентифицировать – этого питомца. В один клик, одно нажатие отправляется геолокация по SMS. Главный плюс – устройство не требует зарядки и всегда на связи. Никаких приложений не нужно. Любой прохожий сканирует QR-код своим телефоном. Точная локация питомца мгновенно приходит на телефон хозяина.