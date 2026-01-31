Смарт-брелок для поиска потерявшихся питомцев – разработчик рассказал, как работает приложение
Настасья Пинчук, корреспондент:
Для потерявшегося питомца мороз – смертельная угроза. Поиски через соцсети могут длиться месяцами. В Беларуси нашли выход – смарт-брелок, который мгновенно передает локацию беглеца хозяину через QR-код. Как цифровой паспорт на ошейнике спасает жизни, узнаем.
Любимый пушистик может убежать в один миг. На смену бумажным объявлениям и сообщениям в чатах пришел цифровой поиск. Ян Гулевич разработал смарт-брелок, который подарит хозяину спокойствие, а питомцу безопасность и быстрый путь домой.
Ян Гулевич, разработчик смарт-брелока для поиска животных:
Я выходец из «100 идей для Беларуси». Наш предыдущий проект был удостоен звания лучший IT-проект для СНГ про наших питомцев, наших близких. Нет таких агрегированных сервисов, которые позволяли бы быстро идентифицировать их в случае потери. Если они, например, сбегут случайно либо что-то произойдет, чтобы в случае потери другой пользователь мог быстро его идентифицировать – этого питомца. В один клик, одно нажатие отправляется геолокация по SMS.
Главный плюс – устройство не требует зарядки и всегда на связи. Никаких приложений не нужно. Любой прохожий сканирует QR-код своим телефоном. Точная локация питомца мгновенно приходит на телефон хозяина.
Настасья Пинчук:
Продемонстрируйте, пожалуйста, как это все функционирует.
Ян Гулевич:
Для владельцев есть возможность скачать мини-приложение для того, чтобы быстро идентифицироваться в софте. Соответственно, открывается идентификационный профиль. Есть локация, есть позвонить кнопка. Также можно прикреплять в новостную ленту, то есть вы можете прямо историю питомца от начала его рождения до текущего момента рассказывать. Если мы нажмем на локацию, то автоматически определиться локация места нахождения, где мы находимся. В данном случае вы нашли питомца, соответственно, отсканировали в этот промежуток времени. Система определит локацию, где вы сейчас находитесь вместе с питомцем и отправит SMS уже владельцу.
Подробности в видео.