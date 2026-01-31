В Германии зафиксирован самый высокий уровень безработицы за последние 12 лет

Число безработных в Германии в январе превысило отметку в 3 миллиона человек и достигло самого высокого за последние 12 лет уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителям страны все труднее найти работу. Количество вакансий сократилось на 34 тысячи по сравнению с прошлым годом. Канцлер ФРГ несколько раз упрекнул молодых немцев в том, что те часто работают удаленно и не прикладывают нужных усилий или находятся на больничном. Эксперты говорят: это не прихоть эгоистичного поколения, а следствие политики властей. Многие молодые люди не уверены в завтрашнем дне. Об этом говорит рейтинг канцлера Мерца. 53 % граждан Германии оценивают его работу как неудовлетворительную.