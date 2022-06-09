В Ольшанах цена на огурцы опустилась до 40 копеек. Что будет дальше и кто разберётся в ситуации?

Новости Беларуси. Овощное раздолье началось на юге Беларуси. Свои огурцы, томаты, капуста уже радуют глаз хозяек, но не всегда кошелек. Чем дальше от производителя и ближе к столице, тем ценник становится более агрессивным, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Так, разница в стоимости огурцов может отличаться в четыре-пять раз. Ситуация привлекла внимание Федерацию профсоюзов. По овощному следу прошла и Кристина Протосовицкая.

Анна Гриб и семеро ее детей знают истинную цену деньгам. Правда, сегодня даже самые маленькие перестали надеяться на благоприятный огуречный бриз с рынка. Ставка теперь на поздние томаты. Ведь июнь, а цена на огурцы уже провалилась до 60 копеек, а чтобы вырастить детей, этого недостаточно. Да и себестоимость овоща в этом году совсем иная.

Анна Гриб, жительница деревни Ольшаны:

В прошлом году мы покупали машину дров 15 метров – это 350 рублей. В этом году – 1 000 рублей. Пленка стоила 150 – стала 250, вот такой диапазон цен. Цена подросла, а огурец стал дешевле.

За красивым овощем на прилавке – тяжелый труд сразу нескольких поколений фермеров. Они не жалуются – сами выбрали путь личного подсобного хозяйства. Но добавляют, на селе другой работы не сыскать. А Ольшаны – это больше чем деревня. Это самый большой агрогородок Беларуси – свыше 7 тысяч жителей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Юг Беларуси – огуречные джунгли. Пока кто-то благодарит за климат, те, кто работает в теплицах, явно на это не согласны. Когда за бортом +30 – внутри +50, и сбор урожая превращается в каторжный труд.

Как обесценивают труд, можно увидеть сразу на местной бирже. Большой оптовый Ольшанский рынок в час пик напоминает улей – больше 2 тысяч личных подсобных хозяйств. К утру частники свозят свежий, выбранный урожай – и тут же на месте его продают. Если на старте за килограмм скупщики давали два рубля, то сегодня ценник уже опускает руки хозяевам.

Сергей Чиникайло, житель деревни Ольшаны:

Это не цена. Мы не зарабатываем ничего. Этот год слабый.

– Последние три дня какая цена держится на огурец?

– 50. Даже 40 копеек было. Это нереально. Два бусика приедет – сбили цену и все. А поднять не могут.

Владимир Чиникайло, житель деревни Ольшаны:

Прошлые годы по 20 фур выезжало из рынка. А сейчас и пять не могут нагрузиться. Три-две.

– А чего цена тогда так упала?

– Не знаю. В Россию не идет – там свои уже есть.

Одним словом, огурец гуляет по рукам, прежде чем дойдет до потребителя. Схема классическая: один скупщик собирает урожай у местных, второй – под Минском увеличивает партию и только третий завозит в столичные сети. К этому моменту ценник уже достигает 2,5 рубля.

Анатолий Лешкевич, администратор Ольшанского рынка:

Чтобы напрямую: из Ольшан взяли, завезли в Минск, Гомель – в любой город, чтобы было хорошо и нашим, и всем, а посредников не было. Они же в сети сдают. Пусть бы сами закупали. Отправили свои машины, закупали бы товар. Им дешевле было бы – они ведь переплачивают. Было бы всем хорошо. На любом рынке есть посредники.

Ситуация попала в поле зрения Федерации профсоюзов Беларуси. Откровенный разговор с собственниками личных подсобных хозяйств – от корня до рынка. – К вам торговые сети не приезжают закупать?

– Торговые сети зарабатывают в четыре раза больше нас.

– Благодаря Президенту, что кредиты дает многодетным, строятся. Еще есть семейные капиталы, и люди немного строятся. А так практически по этой продукции мы выживаем. Досаду людей понять можно – растит один, а все сливки собирает другой. Да и на прилавках магазинов, оказывается, непросто найти новый белорусский урожай. Его место в отдельных случаях занимает импортный.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов:

Безусловно, принцип справедливости здесь не соблюдается. Необходимо детально проанализировать цепочку посредников, для того чтобы обеспечить баланс интересов и производителя, учитывая рост затрат на произведенную продукцию, и интересы покупателя по обеспечению доступной плодоовощной продукции. Необходимо отметить, что это касается не только огурцов. Это только частный пример. Та же капуста. Мы видим на прилавках города Минска в настоящее время капусту из Казахстана – 3,80-3,90. Безусловно, это недопустимо, когда сегодня в Ольшанах мы видим отечественную капусту, экологически чистую, по цене 1,20. Такие моменты необходимо искоренять.

Решить вопрос со сбытом раз и навсегда для местных производителей может свой логистический центр. Инвестиционную площадку в 14 гектаров под строительство в Столинском районе уже определили.

Михаил Нестерович, заместитель председателя Столинского райисполкома:

Наше видение – создание логистического центра позволит привезти эту продукцию, обеспечить предпродажную подготовку и поставить в торговые сети. Необходим субъект хозяйствования, который возьмет на себя функции по доставке продукции в торговые сети.