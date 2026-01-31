Призыв военнослужащих запаса проходит в ходе проверки ВС Беларуси

В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил по поручению главы государства. В это же время Министерство обороны проводит сборы с военнослужащими запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пункт приема личного состава пребывают военнослужащие запаса. Они получают обмундирование и снаряжение. С теми, кто прибыл ранее, уже начали проводить занятия. Программа включает тактическую, огневую и медицинскую подготовку.

Сергей Суховило, заместитель командующего войсками: Учитывая погодные условия, личный состав экипирован исходя из специфики температурного режима для того, чтобы было удобно и комфортно проводить все виды занятий. Сегодня проводятся в том числе занятия по тактической медицине, по огневой подготовке. С личным составом, который прибыл ранее. Люди показывают высокие навыки.

Роман Керимов, военнообязанный:

Периодически необходимо обновлять свои знания, также усовершенствовать их, потому что, когда не находишься на военной службе, немножко что-то забывается, а также на месте не стоит, как говорится, время. Все движется вперед.

Цель проверки – поддержание высокого уровня навыков и слаженности действий для защиты суверенитета и территориальной целостности государства.