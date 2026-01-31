Какие методы диагностики доступны при боли в коленных суставах – рассказал врач-ортопед

Колени – это не просто сустав, а сложнейший механизм, который ежедневно выдерживает колоссальные нагрузки. Когда он начинает давать сбой – это может принести много проблем.
Колени – это не просто сустав, а сложнейший механизм, который ежедневно выдерживает колоссальные нагрузки. Когда он начинает давать сбой – это может принести много проблем.
Руслан Понтелей, врач-ортопед медицинского центра «Нордин»:
Боль в коленном суставе – одна из частых причин, по которой люди обращаются к хирургу либо ортопеду-травматологу. Причин тому может быть много. Если это стартовая боль, утренняя боль, скованность, конечно, дело идет о уже артрозе. Если это боль какая-то нагрузочная, боль к концу дня – у человека достаточно молодой, активный возраст, конечно, стоит задуматься о других поражениях коленного сустава. Это могут быть проблемы с менисками, проблемы с хрящами, нагрузочные проблемы со связками.
Некоторые пациенты испытывают чувство скрипения или щелчков в коленях при движении, что также считается тревожным симптомом. Если боли развиваются быстро или сопровождаются сильным отеком – это может указывать на наличие серьезной травмы. В таком случае нужна срочная медицинская помощь.
Руслан Понтелей:
Если человека беспокоит ненагрузочная боль, боль покоя в ночное время либо утреннее время, когда вроде бы человек в горизонтальной положении, ничего не делает и не может найти себе место: своему колену, своей ноге – это также повод обратиться к специалисту. Из диагностических методов доступна рентгенограмма, УЗИ коленного сустава, а также МРТ.
Соблюдение простых рекомендаций, таких как контроль массы тела и правильная техника выполнения упражнений, играют важнейшую роль в поддержании здоровья ваших суставов.
Руслан Понтелей:
В настоящее время очень много людей – женщин и мужчин среднего возраста – занимаются спортом для себя. Это различного рода тренажерные залы, зимние активности, лыжи, коньки. Они редко приходят, обращаются также с проблемами. Но это больше сопряжено с какой-то травмой, естественно, пускай даже незначительной. Опять же, небольшие повреждения менисков, а также проблемы с хрящами.
У спортсменов, особенно тех, кто занимается бегом или футболом, колени подвержены высокому риску травм. В результате постоянного стресса могут возникать различные поражения, такие как растяжение связок или воспаление.
Антон Селезнев, фитнес-тренер медицинского центра «Нордин»:
Частая причина болевых ощущений в коленном суставе – это неправильная постановка техники в упражнениях. Сегодня мы разберем с вами несколько упражнений, которые помогут вам минимизировать нагрузку на коленный сустав и при этом проработать мышцы ног.
Антон Селезнев:
Первое упражнение – это болгарский присед с шагом назад. Мы становимся – ноги на ширине плеч, выполняем шаг на носочек и опускаемся вниз. Поднимаемся вверх, возвращаем ногу на место и так меняем. Делаем шаг, приседаем, поднимаемся. Выполняем от 10 до 15 повторений, три подхода.
Антон Селезнев:
Для следующего упражнения нам понадобится резинка. Фиксируем ее чуть выше колена, опускаемся вниз и делаем шаг в сторону. Таким образом мы прорабатываем мышцы ног вблизи коленного сустава, а также прорабатываем сам сустав.
Антон Селезнев:
Следующее упражнение выполняем с опорой на стену. Опускаемся вниз до угла 90 градусов и выполняем удержание.
Антон Селезнев:
Закончим нашу мини-тренировку ягодичным мостом. Ставим ноги перпендикулярно полу и поднимаем таз настолько, насколько это получается. Это упражнение также минимизирует нагрузку на коленный сустав и хорошо прорабатывает ягодичные мышцы. Важно, чтобы при выполнении упражнений у вас не было дискомфорта в коленных суставах. Правильная техника на тренировке – это залог вашего здоровья.
Подробности в видео.
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