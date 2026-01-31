Какие методы диагностики доступны при боли в коленных суставах – рассказал врач-ортопед

Колени – это не просто сустав, а сложнейший механизм, который ежедневно выдерживает колоссальные нагрузки. Когда он начинает давать сбой – это может принести много проблем.

Руслан Понтелей, врач-ортопед медицинского центра «Нордин»:

Боль в коленном суставе – одна из частых причин, по которой люди обращаются к хирургу либо ортопеду-травматологу. Причин тому может быть много. Если это стартовая боль, утренняя боль, скованность, конечно, дело идет о уже артрозе. Если это боль какая-то нагрузочная, боль к концу дня – у человека достаточно молодой, активный возраст, конечно, стоит задуматься о других поражениях коленного сустава. Это могут быть проблемы с менисками, проблемы с хрящами, нагрузочные проблемы со связками.

Некоторые пациенты испытывают чувство скрипения или щелчков в коленях при движении, что также считается тревожным симптомом. Если боли развиваются быстро или сопровождаются сильным отеком – это может указывать на наличие серьезной травмы. В таком случае нужна срочная медицинская помощь.

Руслан Понтелей:

Если человека беспокоит ненагрузочная боль, боль покоя в ночное время либо утреннее время, когда вроде бы человек в горизонтальной положении, ничего не делает и не может найти себе место: своему колену, своей ноге – это также повод обратиться к специалисту. Из диагностических методов доступна рентгенограмма, УЗИ коленного сустава, а также МРТ.