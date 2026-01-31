Здесь создают изделия не видя, а чувствуя – как незрячие люди работают на предприятии «Светоприбор»

Сегодня мы с вами отправимся в место, где люди создают изделия, зачастую не видя, а лишь чувствуя. На предприятии «Светоприбор» трудится достаточно много сотрудников с полной или частичной потерей зрения. Они досконально знают свое дело и отлично выполняют его. Кроме того, здесь есть отдел, который занимается реабилитационной работой.

Елена Коновалова, художественный руководитель отдела реабилитационной работы УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»:

У нас несколько коллективов. У нас есть звания народные. Вокальный женский ансамбль «Легато», народный вокально-инструментальный ансамбль «Столица», вокальный ансамбль «Мара» и театральная студия «Скарб». У каждого коллектива есть свое помещение для работы. И наша главная задача, чтобы мы не просто варились в собственном соку и занимались в классе. Наша задача – выходить на широкую публику. Мы ездим с концертами, мы участвуем в фестивалях, городских прежде всего фестивалях, республиканских фестивалях.