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Здесь создают изделия не видя, а чувствуя – как незрячие люди работают на предприятии «Светоприбор»

31 января 2026 15:42
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Здесь создают изделия не видя, а чувствуя – как незрячие люди работают на предприятии «Светоприбор»-1

Сегодня мы с вами отправимся в место, где люди создают изделия, зачастую не видя, а лишь чувствуя. На предприятии «Светоприбор» трудится достаточно много сотрудников с полной или частичной потерей зрения. Они досконально знают свое дело и отлично выполняют его. Кроме того, здесь есть отдел, который занимается реабилитационной работой.

Здесь создают изделия не видя, а чувствуя – как незрячие люди работают на предприятии «Светоприбор»-3

Елена Коновалова, художественный руководитель отдела реабилитационной работы УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»:
У нас несколько коллективов. У нас есть звания народные. Вокальный женский ансамбль «Легато», народный вокально-инструментальный ансамбль «Столица», вокальный ансамбль «Мара» и театральная студия «Скарб». У каждого коллектива есть свое помещение для работы. И наша главная задача, чтобы мы не просто варились в собственном соку и занимались в классе. Наша задача – выходить на широкую публику. Мы ездим с концертами, мы участвуем в фестивалях, городских прежде всего фестивалях, республиканских фестивалях.

Подробности в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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