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Здание в стиле неоготики. Водонапорная башня в Минске выставлена на продажу

09 июня 2022 18:41
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Новости Беларуси. Уникальный исторический объект. Водонапорную башню в Минске выставили на продажу. Она расположена на проспекте Жукова и известна минчанам с 1910 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Узнала наш дежурный по городу – Мария Царикевич.

Здание в стиле неоготики. Водонапорная башня в Минске выставлена на продажу-1

Ранее в верхней башне располагалось два металлических бака, чугунная основа одного из которых сохранилась. И служила для заправки паровозов, подачи воды в рабочие поселки железнодорожников. Сегодня в столице вряд ли найдется еще один такой объект, выполненный в стиле неоготики. Приобрести башню можно на популярной площадке объявлений.

Здание в стиле неоготики. Водонапорная башня в Минске выставлена на продажу-4

Елена Пискунова, главный специалист управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района:
Сейчас является историко-культурной ценностью, которая вызывает очень большой интерес у жителей и гостей Минска. Мы заинтересованы, чтобы объект начал функционировать, может быть, как многофункциональный комплекс, и был включен в объект туризма и посещения нашими гостями.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Мария Царикевич # Фотофакт

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