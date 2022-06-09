Новости Беларуси. Потенциал медиа в повышении качества работы с населением на местном уровне обсудили в Жодино. Здесь работала одна из секций национального семинара-совещания по актуализации современных методов и форм работы с населением на региональном уровне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мероприятие проходило на базе БелАЗа, Центральной городской библиотеки, детской поликлиники и Дворца культуры. В нем участвовали около 75 человек. В ходе семинара участники познакомились с информационными технологиями, которые были внедрены на БелАЗе. Например, в каждом цеху созданы интерактивные сенсорные информаторы. Таким образом, сотрудники полностью вовлечены в производственный процесс. Есть даже возможность внести свои предложения по улучшению качества работы на предприятии. Еще одна форма обратной связи – социальные сети, развитие Telegram-каналов и выпуск корпоративной прессы. Участники семинара поделились также своими наработками по улучшению взаимодействия с населением.

Александр Ботвинник, первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и информационным технологиям БелАЗ:

Сегодня каждый человек, который работает на предприятии, должен быть услышан. Для этого у нас создано первое портальное решение, которое установлено на каждый компьютер. Но тот, кто не имеет доступа к компьютеру, ограничен, и мы это решили. Мы в каждом цеху установили соответствующие инфокиоски, которые позволяют оперативно получить всю необходимую информацию. Это внутренняя деятельность предприятия, контакты, экскурсия, новости, услуги, которые мы поставляем населению. Это настолько прозрачно выстроено, что на сегодняшний момент каждый человек может подать свое предложение. Мы получаем информацию об авторе. Здесь прозрачно получается заключение, понятно, кто заключение готовит.

Татьяна Гагакова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома:

Находясь на Минщине, нам интересно узнать, как сегодня работает это здесь. Мы готовы презентовать свои формы и методы работы с населением, которые обкатаны сегодня на Брестчине. Что для меня самое важное как для идеолога, идеология – это возможность использования различных форм и методов, но в первую очередь информационных.