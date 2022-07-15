«Месяц не выходили из бомбоубежища». Как в новом кризисном центре Бреста помогают попавшим в беду?

Новости Беларуси. Помогать – это просто. Девиз Красного Креста подтверждают их проекты. В Бресте открылся новый кризисный центр, где готовы откликнуться на любую сложную ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кристина Протосовицкая подробнее.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Новый кризисный центр Красного Креста разместился в здании бывшей детской поликлиники в микрорайоне Южный. Всю начинку для комфорта создавали толокой. Теперь это настоящая база помощи в Бресте.

Сегодня это безопасный дом для тех, кто еще вчера слышал разрывы снарядов. Многодетная семья Сотниченко больше месяца добиралась из родного села в Донецкой народной республике – на линии противостоянии сил – до мирной Беларуси. Анастасия была на последних месяцах беременности, и долгожданный четвертый ребенок появился на свет уже под мирным небом. Первый месяц своей жизни маленький Дима провел в стенах кризисного центра. Семье помогли не просто с жильем, а со всем детским бытом – от подгузников до коляски.

Анастасия Сотниченко, беженка из Украины:

Мы уехали из-под обстрелов. Мы были в военной точке, где стреляют, взрывается, где солдаты с автоматами ходят. У меня трое старших девочек. Страшно. Девочке 13-14 лет, а мы месяц не выходили из бомбоубежища. Бегали с мужем домой управляться и спасали детей. Мне срок подходил рожать, и мы убежали. Рожать было спокойнее, конечно. Здесь больница, город, условия. Как я там в Украине рожала, у нас ПГТ, мы там рожали. А здесь все сразу – и УЗИ, и сердечко прослушали. Я очень ослабленная была, врачи молодцы, меня поддержали.

В Бресте семья переезжает в общежитие. Обустроить быт на новом месте также помогут волонтеры, а в кризисном центре готовы к новым постояльцам. Своя кухня, душевая, две спальни, бытовая техника – к оснащению подключились фонды, спонсоры и благотворительные организации. В одно время здесь смогут расположить 10-12 человек.

Нина Саваневская, председатель Брестской городской организации белорусского Красного Креста:

В кризисном центре могут проживать люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это пострадавшие от торговли людьми, домашнего насилия, вынужденные мигранты из Украины и задержанные на границе мигранты. Благодаря властям этот центр существует и будет приносить большую пользу. Как сказал наш генеральный секретарь, Шевцов Дмитрий Евгеньевич, это будет лучший центр в республике. Брест сделал то, что сделал. По соседству расположился офис городской организации Красного Креста, где в будущем будут проводить мастер-классы и обучающие занятия для волонтеров, родственников тяжело больных людей, родителей детей-инвалидов.