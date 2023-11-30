Как взаимодействуют МЧС и БПЦ? В Минске вручили награды тем, кто проявил мужество и отвагу

Новости Беларуси. Более 380 тысяч звонков с начала года поступило в МЧС с просьбами о помощи. Такой цифрой поделились в профильном министерстве нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 30 ноября, на семинаре в Минске одной из главных тем для обсуждения стало взаимодействие спасателей с Белорусской православной церковью. Два года назад такое сотрудничество закрепили документально. Подписано и соглашение.

Оно предполагает в том числе формирование и поддержание у тех, кто борется с чужой бедой, духовности, традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма, верности присяге и священному долгу по защите Родины. Тем, кто не дрогнул перед вызовом судьбы, сегодня вручили награды за мужество и отвагу.

Людмила Клезович, заведующая подземным здравпунктом поликлиники ОАО «Беларуськалий»:

У нас случилась авария на руднике – у нас упала клеть, порвалась, я оказывала помощь.

Сергей Антоневич, учитель физической культуры средней школы № 142 Минска:

В школе произошел пожар. Мои действия были – потушить пожар, потушил пожар. Слаженно наше руководство сработало во главе с директором, завхоза, всех учителей. Был организован план эвакуации.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Хочется, чтобы каждый человек был способен совершить маленький подвиг – прийти человеку на помощь. Чувство сострадания, совести, ответственности, забота о своей стране – этого всегда мало, этого всегда не хватает. Если каждый будет к этому стремиться, у нас будет самая лучшая страна в мире.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Общество через это укрепляется, когда каждый человек заботиться не о том, чтобы иметь свою какую-то личную выгоду, а о том, чтобы вместе, сообща при необходимости помогать друг другу.