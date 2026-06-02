Прямой эфир

Брюссель утвердил самый жесткий за последние десятилетия миграционный закон

02 июня 2026 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евросоюз закручивает гайки нелегалам. Брюссель утвердил самый жесткий за последние десятилетия миграционный закон. Документ разрешает создавать центры для высылки нелегалов за пределами ЕС. Правозащитные организации уже назвали этот шаг ксенофобным разворотом политики Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брюссель утвердил самый жесткий за последние десятилетия миграционный закон-2

Закон отменяет требование возвращать мигрантов только на родину. Документ позволяет странам ЕС договариваться с третьими государствами о размещении депортированных в специальных лагерях. Не вышлют только детей без сопровождения. Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Греция уже ищут партнеров для строительства таких центров. Италия опробовала похожую схему в Албании. Официальная статистика гласит, что Европу покинут лишь 29 % нелегалов, не имеющих права на пребывание. Закон должен вступить в силу в ближайший месяц.

# Европейский союз

Другие новости рубрики

Все новости
В штате Айова по меньшей мере 7 человек погибли из-за стрельбы
02 июня 2026 07:44

В штате Айова по меньшей мере 7 человек погибли из-за стрельбы

Польша отменила автоматическую защиту для украинских беженцев
02 июня 2026 06:56

Польша отменила автоматическую защиту для украинских беженцев

В городе Ньюарк в США продолжаются беспорядки у миграционного центра
02 июня 2026 06:44

В городе Ньюарк в США продолжаются беспорядки у миграционного центра