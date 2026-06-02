Евросоюз закручивает гайки нелегалам. Брюссель утвердил самый жесткий за последние десятилетия миграционный закон. Документ разрешает создавать центры для высылки нелегалов за пределами ЕС. Правозащитные организации уже назвали этот шаг ксенофобным разворотом политики Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон отменяет требование возвращать мигрантов только на родину. Документ позволяет странам ЕС договариваться с третьими государствами о размещении депортированных в специальных лагерях. Не вышлют только детей без сопровождения. Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Греция уже ищут партнеров для строительства таких центров. Италия опробовала похожую схему в Албании. Официальная статистика гласит, что Европу покинут лишь 29 % нелегалов, не имеющих права на пребывание. Закон должен вступить в силу в ближайший месяц.