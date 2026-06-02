Двух иностранцев с поддельными документами задержали в Беларуси

В Беларуси в течение прошедшей недели пограничники задержали двух граждан иностранных государств с фальшивыми документами, информирует официальный Telegram-канал ГПК Беларуси.

Один нарушитель был выявлен 25 мая в пункте пропуска Национальный аэропорт Минск в ходе оформления пассажиров рейса «Дубай–Ташкент–Минск». Иностранцем был предъявлен для оформления паспорт гражданина Народной Республики Бангладеш с белорусской визой, действительность которой вызвала сомнения. В ходе спецпроверки установлено, что защитные элементы визы имитированы под подлинный образец.

29 мая задержан еще один нарушитель при оформлении на рейс «Стамбул–Минск». Мужчиной был предъявлен паспорт гражданина Демократической Республики Конго. Проверка показала, что документ содержит замененные установочные данные.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве сообщили о начале административного процесса за попытку незаконного пересечения Государственной границы.

Фото: скриншот видео в официальном Telegram-канале ГПК Беларуси