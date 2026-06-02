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ЦТ по второму профильному предмету будут сдавать более 35,5 тыс. абитуриентов

02 июня 2026 07:49
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Очередная проверка знаний для белорусских абитуриентов. ЦТ по второму профильному предмету сегодня, 2 июня, будут сдавать более 35,5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦТ по второму профильному предмету будут сдавать более 35,5 тыс. абитуриентов-2

Ребята напишут тесты по математике, биологии, иностранному языку и географии. По всей стране открыто 40 пунктов проведения ЦТ. Они расположены в учреждениях образования. Испытания начнутся в 11 часов. 

Самыми популярными предметами на сегодня являются английский язык, математика и биология. Организаторы напоминают: при себе абитуриенту необходимо иметь пропуск и документ, удостоверяющий личность. Запрещено пользоваться мобильными телефонами, шпаргалками и любыми электронными устройствами. Нарушителей немедленно удаляют из аудитории. Для тех, кто по уважительной причине не сможет прийти сегодня, предусмотрены резервные дни. Для этого необходимо будет зарегистрироваться с 8 по 11 июня лично в пунктах регистрации.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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