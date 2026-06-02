МВД: около 400 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки

В течение прошедших суток в милиции зарегистрировано порядка 400 сообщений о звонках телефонных мошенников, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

В ведомстве отметили, что 39 преступлений совершенны с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Сотрудниками отдела организации обработки мошеннических операций МВД заблокированы 6 фишинговых интернет-сайтов; остановлено совершение платежей в адрес 33 иностранных платежных реквизитов, которыми пользовались мошенники; приостановлены расходные операции по 20 счетам.

Правоохранители задержали трех курьеров, действующих под кураторством аферистов, в числе которых – один иностранец. При них обнаружено около 30 тысяч рублей.

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