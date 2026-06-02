Корональная дыра в форме прямоугольного треугольника появилась на Солнце

На Солнце обнаружена корональная дыра в форме прямоугольного треугольника. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Исследователи обращают внимание, что состояние Солнца относительно спокойное. 3 июня возможны слабые возмущения, источником которых может стать небольшая корональная дыра. Указанная область в солнечной короне имеет форму прямоугольного треугольника. Ученые отмечают, что Солнце полностью спокойным назвать нельзя в силу высокого фонового излучения на вспышечном графике, которое продолжает держаться на уровне «C», показывая наличие некоторой скрытой активности, греющей корону. Вместе с тем, предвестников сильных вспышек не обнаружено.

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Фото: Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН