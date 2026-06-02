Прямой эфир

В Витебской области задержали организаторов незаконной охоты на краснокнижных животных

02 июня 2026 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Витебской области задержали организаторов незаконной охоты на краснокнижных животных-0

В Витебской области оперативниками 2-го управления ГУБОПиК пресечена преступная деятельность должностных лиц одного из областных лесохозяйственных предприятий, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Злоумышленниками с лета 2025 года по настоящее время получались незаконные денежные вознаграждения за оказание услуг – организацию и проведение для граждан иностранных государств охотничьих туров, во время чего ими предоставлялось свое личное и арендное оружие. Установлен факт незаконной добычи диких животных, в том числе включенных в Красную книгу Беларуси.

Сотрудники ГУБОПиК при поддержке СПБТ «Алмаз» осуществили задержание 8 человек, в числе которых – 6 иностранцев, 1 ранее судимый.

Правоохранители изъяли 6 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 500 боеприпасов, приспособления для бесшумной стрельбы, деньги, мясо, шкуры благородного оленя и бурого медведя.

Заведено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере (предворительно более 150 тысяч рублей).

Фото: скриншот видео в Telegram-канале МВД Беларуси

# Министерство внутренних дел Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские спасатели ликвидировали загорание на территории предприятия в Минске
01 июня 2026 09:30

Белорусские спасатели ликвидировали загорание на территории предприятия в Минске

Белорус планировал передачу взятки руководителю предприятия, прокуратура Минска направила дело в суд
30 мая 2026 14:24

Белорус планировал передачу взятки руководителю предприятия, прокуратура Минска направила дело в суд

В Беларуси за сутки заблокировали 165 счетов телефонных мошенников – МВД
30 мая 2026 10:48

В Беларуси за сутки заблокировали 165 счетов телефонных мошенников – МВД