Конференция «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны» прошла в Минске

Роль женщин на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны, их противостояние оккупационным властям и партизанское движение на территории Беларуси. Эти темы стали лейтмотивом городской конференции, которая прошла 19 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие объединило более 600 представительниц прекрасного пола. Это активистки первичных организаций Белорусского союза женщин и представительницы трудовых коллективов. На конференцию также были приглашены делегации актива женских организаций России из Ижевска, Смоленска и Челябинской области.

Елена Токарева, представительница Союза женщин России (Челябинская область):

Тема сегодняшней конференции нам очень близка. Мы большое внимание уделяем патриотическому воспитанию, как раз памяти исторической. В Минске наша делегация впервые, мы в восторге от столицы.





Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Конечно, это важно сейчас, в это время, обозначить и вклад женщины нашей, белорусской, легендарной. Те, которые прошли очень многое, они испытали, преодолели, смогли сохранить свою семью, наше Отечество. И благодаря этому мы живем, продолжаем этот путь нашего многонационального народа. В основу конференции легли истории свидетелей и участников тех страшных событий. Это рассказы о женщинах, которые в годы войны сражались наравне с мужчинами и рисковали собственной жизнью ради общей победы. В их числе и жительница столицы Лидия Волкова. В 2024 году она отметила вековой юбилей.

Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда началась война, я была еще несовершеннолетней, мечтала продолжить учебу. Я была медсестрой, была направлена на работу в Закарпатье в помощь освобожденному братскому народу Западной Украины. Но там и застала меня война.