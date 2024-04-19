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Конференция «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны» прошла в Минске

19 апреля 2024 19:40
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Роль женщин на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны, их противостояние оккупационным властям и партизанское движение на территории Беларуси. Эти темы стали лейтмотивом городской конференции, которая прошла 19 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конференция «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны» прошла в Минске-1

Мероприятие объединило более 600 представительниц прекрасного пола. Это активистки первичных организаций Белорусского союза женщин и представительницы трудовых коллективов. На конференцию также были приглашены делегации актива женских организаций России из Ижевска, Смоленска и Челябинской области.

Конференция «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны» прошла в Минске-4

Конференция «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны» прошла в Минске-6

Елена Токарева, представительница Союза женщин России (Челябинская область):
Тема сегодняшней конференции нам очень близка. Мы большое внимание уделяем патриотическому воспитанию, как раз памяти исторической. В Минске наша делегация впервые, мы в восторге от столицы.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:
Конечно, это важно сейчас, в это время, обозначить и вклад женщины нашей, белорусской, легендарной. Те, которые прошли очень многое, они испытали, преодолели, смогли сохранить свою семью, наше Отечество. И благодаря этому мы живем, продолжаем этот путь нашего многонационального народа.

В основу конференции легли истории свидетелей и участников тех страшных событий. Это рассказы о женщинах, которые в годы войны сражались наравне с мужчинами и рисковали собственной жизнью ради общей победы. В их числе и жительница столицы Лидия Волкова. В 2024 году она отметила вековой юбилей.

Конференция «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны» прошла в Минске-9

Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда началась война, я была еще несовершеннолетней, мечтала продолжить учебу. Я была медсестрой, была направлена на работу в Закарпатье в помощь освобожденному братскому народу Западной Украины. Но там и застала меня война.

Конференция «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны» прошла в Минске-12

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Мы знаем героев Советского Союза, в том числе и женщин. Поверьте, было очень много женщин, может быть, которые не были удостоены этого звания, но наравне с мужчинами защищали свою Родину, ждали своего сына, мужа с фронта. Они делали все, чтобы растить детей, и самое главное, конечно же, сохранить свою Родину, любовь к своей Родине. Они занимались воспитанием подрастающего поколения.

В рамках конференции ее участницы также посетили места воинской славы и возложили цветы к монументам, ознакомились с фондами музея истории Великой Отечественной войны, а также деятельностью промышленных и пищевых гигантов столицы.

# Великая Отечественная война # общество # Алексей Талай # Ольга Чемоданова

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