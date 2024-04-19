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Дан старт марафону «Беларусь помнит: эстафета памяти» – к акции присоединятся все регионы

19 апреля 2024 18:00
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Пока ближайшие соседи продолжают нагнетать военно-политическую обстановку в регионе, в нашей стране развивают мирные инициативы. Сегодня, 19 апреля, дан старт масштабному патриотическому марафону «Беларусь помнит: эстафета памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония состоялась у братской могилы, где захоронены 30 тысяч военнопленных и мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Акцию подхватят все регионы, и это наш общий вклад в сохранение исторической правды, которая, к сожалению, стала заложницей политических игр отдельных стран. Но наша память нетленна.

Влада Родовская продолжит тему.

Дан старт марафону «Беларусь помнит: эстафета памяти» – к акции присоединятся все регионы-1

Братская могила. Минский район. К подножью мемориала, где захоронены 30 тысяч военнопленных, погибших в годы Великой Отечественной, сегодня легли цветы. Этим возложением дан старт Республиканскому марафону «Беларусь помнит: эстафета памяти». Вплоть до октября трудовые коллективы учащиеся и общественные организации будут посещать памятные места нашей страны.

Дан старт марафону «Беларусь помнит: эстафета памяти» – к акции присоединятся все регионы-4



Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Беларуси:
Обязательно будут привлекаться наши школьники, ребята, молодежь, потому что сегодня очень важно работать именно с этой категорией.

Дан старт марафону «Беларусь помнит: эстафета памяти» – к акции присоединятся все регионы-6



Ключевая цель патриотического марафона – напомнить, какова цена свободы. Она действительно неизмеримо высока. Уничтожены не менее 3 миллионов жителей, сожжено более 12 тысяч деревень. Война закончилась почти 80 лет назад. Но по сей день напоминает о себе. Очередная страшная находка сделана в лесном массиве вблизи деревни Копище.

Дан старт марафону «Беларусь помнит: эстафета памяти» – к акции присоединятся все регионы-8

Влада Родовская, корреспондент:
Урочище «Уручье». Одно из самых массовых мест уничтожения белорусского народа. Мирные жители, военнопленные, женщины и даже дети. Число погибших давно перевалило за 30 тысяч. Только за прошлый год здесь нашли еще 16 могил. Следствие будет продолжено до установления всех обстоятельств произошедшего.

Недавно специалистами 52-го отдельного специализированного поискового батальона было найдено здесь еще семь могил. Спиной к спине лежат расстрелянные и погребенные здесь люди. Сотни жестоко отнятых жизней. Страшная трагедия. Увиденное, пожалуй, не сотрется из памяти никогда.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Леонид Касинский # Влада Родовская

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