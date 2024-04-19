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Алексей Башан назначен членом Центральной избирательной комиссии

19 апреля 2024 19:36
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Кадровое решение. Алексей Башан назначен членом Центральной избирательной комиссии. Соответствующий указ сегодня, 19 апреля, подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Башан назначен членом Центральной избирательной комиссии-1

Алексей Башан – первый заместитель начальника Академии МВД. Его кандидатура была рекомендована совместным решением президиума Минского городского Совета депутатов и Мингорисполкома. Согласно избирательному законодательству, члены ЦИК, за исключением председателя и секретаря, осуществляют свои полномочия на непрофессиональной основе.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Алексей Башан

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