Кадровое решение. Алексей Башан назначен членом Центральной избирательной комиссии. Соответствующий указ сегодня, 19 апреля, подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Башан – первый заместитель начальника Академии МВД. Его кандидатура была рекомендована совместным решением президиума Минского городского Совета депутатов и Мингорисполкома. Согласно избирательному законодательству, члены ЦИК, за исключением председателя и секретаря, осуществляют свои полномочия на непрофессиональной основе.