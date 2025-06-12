Джинсы клёш и цвет сливочного масла. Минчане поделились модными трендами, которые им нравятся

Хорошее настроение солнечное, решила надеть сегодня что-то в цветочном принте. Джинсы клеш, мне нравятся именно светлые оттенки.
Хорошее настроение солнечное, решила надеть сегодня что-то в цветочном принте. Джинсы клеш, мне нравятся именно светлые оттенки.
Сегодня у нас была школьная фотосессия на альбом. Я надела укороченный сливочный жакет, белый топ, брюки и туфли на низком квадратном каблуке. Главное – классно стилизовать, чтобы тебе шло и нравилось это.
Куртка в винтажном стиле, люблю, когда украшения достаточно крупные. Мне очень нравится, что клеш штаны возвращаются.
Подробности в видео.