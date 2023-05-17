Университеты Беларуси и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве

Серьезным шагом к прочному содружеству может стать открытие в Зимбабве учебного центра дистанционного обучения БГУ. Такое намерение позволит обучить студентов русскому языку и подготовить их к поступлению в белорусские вузы. Обучение зимбабвийцев в университетах Беларуси и расширение совместных научных и инновационных проектов – главная цель межвузовских договоренностей.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: Это очень серьезная правовая база по подготовке специалистов для широкого спектра специальностей. Это промышленность, агропромышленный комплекс, здравоохранение, энергетика. Мы рассчитываем, что между нашими учреждениями образования будут реализованы программы подготовки не только специалистов на уровне высшего образования, но достигнуты серьезные договоренности по созданию центров компетенций на территории Республики Зимбабве по подготовке специалистов по рабочим профессиям.

Амон Мурвира, министр высшего и среднего специального образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве:

Страна не может развиваться быстрее, чем ее система образования. Так что когда образование в порядке, в порядке и все остальное. И мы убеждены, что то, что мы делаем, глубокое сотрудничество во всех упомянутых мной сферах, науке и технологиях, новациях, образовании, все это может привести лишь к лучшему будущему. Но эти договоренности нужно реализовать на практике, чтобы мы могли внедрять проекты на местах. И мы к этому готовы. У нас есть целеустремленность и правильное отношение к работе.

К слову, БГУ сотрудничает с Зимбабве с 2019 года.