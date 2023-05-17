Прямой эфир

В Минске открывается Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023

17 мая 2023 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Международная выставка вооружения и военной техники открывается 17 мая в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске открывается Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023-1

По 20 мая в «Минск-Арене» – новейшие достижения инженерной мысли, образцы специальных средств и вооружений, новые варианты международного сотрудничества. В деловой программе – конференции и форумы, вниманию посетителей – военизированные экспонаты.  

В Минске открывается Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023-4

MILEX-2023 – это продукция белорусской оборонной промышленности, знакомство с новыми разработками, возможности предприятий, занятых модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.

В Минске открывается Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023-7

Госкомвоенпром представит на выставке отечественный танк.  

# Выставка # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Университеты Беларуси и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве
17 мая 2023 07:14

Университеты Беларуси и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве

17-18 мая в Минске пройдёт выездное заседание Совета ПА ОДКБ
17 мая 2023 06:49

17-18 мая в Минске пройдёт выездное заседание Совета ПА ОДКБ

Юные артисты из Мурманска показали в Минске спектакль «Дети военного Мурмана»
16 мая 2023 20:55

Юные артисты из Мурманска показали в Минске спектакль «Дети военного Мурмана»