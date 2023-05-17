В Минске открывается Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023

Новости Беларуси. Международная выставка вооружения и военной техники открывается 17 мая в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По 20 мая в «Минск-Арене» – новейшие достижения инженерной мысли, образцы специальных средств и вооружений, новые варианты международного сотрудничества. В деловой программе – конференции и форумы, вниманию посетителей – военизированные экспонаты.

MILEX-2023 – это продукция белорусской оборонной промышленности, знакомство с новыми разработками, возможности предприятий, занятых модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.