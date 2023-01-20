«Пройти определённые уровни». Что такое медитация и сложно ли ей научиться, рассказывает инструктор по йоге

Зима с суровыми холодами и бесконечными ночами пробуждает в нас чувства подавленности и безысходности. Одни считают, что это самая настоящая зимняя депрессия, другие – не что иное, как оправдание собственной лени. О том, как перестать унывать, справиться с тоской и усталостью, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Я слышала, если неправильные медитации ты выбираешь – там неправильный голос, насколько я знаю.

Юлия Самусенко , ведущая ток-шоу: Насколько может помочь медитация справиться с какими-то внутренними проблемами? Мне кажется, что медитация под силу не каждому человеку. Если честно, я пробовала, у меня не получилось. Говорят, что нужно отключить все мысли, погрузиться, сосредоточиться на своем дыхании. У меня абсолютно не получается, мысли вообще не уходят, я постоянно о чем-то думаю.

Елена Кузмицкая, инструктор по йоге:

Медитации с голосом – это йога-нидра. Это совершенно не то, что было вложено в этот процесс. Вообще, медитация – это сосредоточение полное. Чтобы прийти в медитацию, нужно пройти определенные уровни концентрации, внимания.

Юлия Самусенко:

То есть не все так просто?

Елена Кузмицкая:

Я могу сказать, что в этом есть много хорошего. Медитация – это любое дело, которое вас поглощает. Даже просмотр любимого фильма 15-й раз, но если вы в процессе – это есть медитация. То есть мыслей нет, вы все в процесс включены, считайте, что у вас получилась медитация.

«Концентрация на каждом сантиметре тела». Может ли йога помочь в борьбе с депрессий – подробнее здесь.