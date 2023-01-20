Прямой эфир

«Пройти определённые уровни». Что такое медитация и сложно ли ей научиться, рассказывает инструктор по йоге

20 января 2023 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зима с суровыми холодами и бесконечными ночами пробуждает в нас чувства подавленности и безысходности. Одни считают, что это самая настоящая зимняя депрессия, другие – не что иное, как оправдание собственной лени. О том, как перестать унывать, справиться с тоской и усталостью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Пройти определённые уровни». Что такое медитация и сложно ли ей научиться, рассказывает инструктор по йоге-1

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Насколько может помочь медитация справиться с какими-то внутренними проблемами? Мне кажется, что медитация под силу не каждому человеку. Если честно, я пробовала, у меня не получилось. Говорят, что нужно отключить все мысли, погрузиться, сосредоточиться на своем дыхании. У меня абсолютно не получается, мысли вообще не уходят, я постоянно о чем-то думаю.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я слышала, если неправильные медитации ты выбираешь – там неправильный голос, насколько я знаю.

«Пройти определённые уровни». Что такое медитация и сложно ли ей научиться, рассказывает инструктор по йоге-4

Елена Кузмицкая, инструктор по йоге:
Медитации с голосом – это йога-нидра. Это совершенно не то, что было вложено в этот процесс. Вообще, медитация – это сосредоточение полное. Чтобы прийти в медитацию, нужно пройти определенные уровни концентрации, внимания.

Юлия Самусенко:
То есть не все так просто?

Елена Кузмицкая:
Я могу сказать, что в этом есть много хорошего. Медитация – это любое дело, которое вас поглощает. Даже просмотр любимого фильма 15-й раз, но если вы в процессе – это есть медитация. То есть мыслей нет, вы все в процесс включены, считайте, что у вас получилась медитация.

«Концентрация на каждом сантиметре тела». Может ли йога помочь в борьбе с депрессий – подробнее здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Психология # общество # Юлия Самусенко # Алеся Лакина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?
20 января 2023 20:02

Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?

Красота спасает жизни. Средства, собранные на показе в Национальной школе красоты, пойдут на лечение детей
20 января 2023 19:49

Красота спасает жизни. Средства, собранные на показе в Национальной школе красоты, пойдут на лечение детей

«Недоумки обыкновенные». Российская журналистка нашла определение для всех, кто стыдится своего флага
20 января 2023 19:26

«Недоумки обыкновенные». Российская журналистка нашла определение для всех, кто стыдится своего флага