«Это не какие-то придуманные истории». Молебен в память о погибших спасателях прошёл в Минске

Новости Беларуси. Ценой собственной жизни. Молебен в память о погибших сотрудниках МЧС прошел в Храме-памятнике в честь Всех Святых. Службу провел протоиерей Федор Повный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе работы с архивными документами удалось восстановить имена 49 спасателей, погибших при исполнении служебного долга. Каждый из них принес себя в жертву ради спасения других. Помолиться за упокоение героев пришли глава ведомства, сотрудники МЧС и семьи погибших.

Елена Мозоль, супруга погибшего сотрудника МЧС:

Главное то, что о наших родных и близких помнят, чтят память. Это очень ценно и важно. Я горжусь, что мой муж работал в такой структуре, где такой дружный и сплоченный коллектив.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это не какие-то придуманные истории, это реальные события жизни, при которых люди, спасая других, отдавали свою жизнь во имя спасения. Поэтому их семьи живы, их детки живы, мы стараемся помогать им разными способами: и материально, и морально. И в конце концов, встречаясь и общаясь, понимаешь, что это нужно и им, и нам.