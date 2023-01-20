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«Это не какие-то придуманные истории». Молебен в память о погибших спасателях прошёл в Минске

20 января 2023 15:52
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Новости Беларуси. Ценой собственной жизни. Молебен в память о погибших сотрудниках МЧС прошел в Храме-памятнике в честь Всех Святых. Службу провел протоиерей Федор Повный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это не какие-то придуманные истории». Молебен в память о погибших спасателях прошёл в Минске-1

В ходе работы с архивными документами удалось восстановить имена 49 спасателей, погибших при исполнении служебного долга. Каждый из них принес себя в жертву ради спасения других. Помолиться за упокоение героев пришли глава ведомства, сотрудники МЧС и семьи погибших.

«Это не какие-то придуманные истории». Молебен в память о погибших спасателях прошёл в Минске-4

Елена Мозоль, супруга погибшего сотрудника МЧС:
Главное то, что о наших родных и близких помнят, чтят память. Это очень ценно и важно. Я горжусь, что мой муж работал в такой структуре, где такой дружный и сплоченный коллектив.

«Это не какие-то придуманные истории». Молебен в память о погибших спасателях прошёл в Минске-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Это не какие-то придуманные истории, это реальные события жизни, при которых люди, спасая других, отдавали свою жизнь во имя спасения. Поэтому их семьи живы, их детки живы, мы стараемся помогать им разными способами: и материально, и морально. И в конце концов, встречаясь и общаясь, понимаешь, что это нужно и им, и нам.

«Это не какие-то придуманные истории». Молебен в память о погибших спасателях прошёл в Минске-10

После богослужения участники спустились в крипту, где хранится капсула с землей с мест гибели и захоронения героев. Здесь возложили цветы и зажгли свечи в память о павших спасателях.

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# Некролог # общество # Елена Мозоль # Вадим Синявский # Протоиерей Федор Повный # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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