В брестском парке проводят первое масштабное обновление почти за 50 лет. Вот как изменится место отдыха жителей
Новости Беларуси. Первое масштабное обновление за последние почти 50 лет переживает Парк воинов-интернационалистов в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40 гектаров – площадь зеленого острова в одном из крупнейших микрорайонов города. Созданный в 1970-е годы парк медленно увядал – дикая поросль, разрушенные дорожки, изношенные скамейки. Перезагрузка началась весной 2022-го – вырубили аварийные деревья и высадили новые, чтобы восстановить ландшафт и дать воздух пространству. Провели новое освещение, позаботились и о местах для отдыха.
Всего в благоустройстве приняли участие более 3 000 человек. А сегодня осенний трудовой десант проводит генеральную уборку. К экологической акции присоединились более 500 человек.
С огромным удовольствием! Зато согрелись, подышали свежим воздухом. Вообще бы такие акции почаще.
Настроение отличное трудовое, помогаем, чтобы наш город стал чище, красивее. Обрезаем деревья от зарослей, чтобы лес был реже, красивый, чистый, чтобы было приятно походить по парку.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Форпост сегодня Великой Отечественной войны. И то, что должно делаться сегодня объективно в Бресте и по сохранению, увековечиванию памяти, и культуры дорог, и то, что мы сегодня работаем в прекраснейшем парке, названном «Парком афганцев», – наводим здесь соответствующий порядок и создаем условия для наших граждан, это действительно одна из основных задач, которые сегодня должны восполняться в областном центре.
В будущем в парке смогут выступать уличные музыканты на обновленной летней сцене, расширят локации для быстрого перекуса, появятся литературный уголок и велодорожки в естественной среде. Уже установили четыре спортивные площадки, а также видеонаблюдение – для безопасности посетителей.