В брестском парке проводят первое масштабное обновление почти за 50 лет. Вот как изменится место отдыха жителей

Новости Беларуси. Первое масштабное обновление за последние почти 50 лет переживает Парк воинов-интернационалистов в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40 гектаров – площадь зеленого острова в одном из крупнейших микрорайонов города. Созданный в 1970-е годы парк медленно увядал – дикая поросль, разрушенные дорожки, изношенные скамейки. Перезагрузка началась весной 2022-го – вырубили аварийные деревья и высадили новые, чтобы восстановить ландшафт и дать воздух пространству. Провели новое освещение, позаботились и о местах для отдыха.

Всего в благоустройстве приняли участие более 3 000 человек. А сегодня осенний трудовой десант проводит генеральную уборку. К экологической акции присоединились более 500 человек.