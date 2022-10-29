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В брестском парке проводят первое масштабное обновление почти за 50 лет. Вот как изменится место отдыха жителей

29 октября 2022 11:53
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Новости Беларуси. Первое масштабное обновление за последние почти 50 лет переживает Парк воинов-интернационалистов в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40 гектаров – площадь зеленого острова в одном из крупнейших микрорайонов города. Созданный в 1970-е годы парк медленно увядал – дикая поросль, разрушенные дорожки, изношенные скамейки. Перезагрузка началась весной 2022-го – вырубили аварийные деревья и высадили новые, чтобы восстановить ландшафт и дать воздух пространству. Провели новое освещение, позаботились и о местах для отдыха.

Всего в благоустройстве приняли участие более 3 000 человек. А сегодня осенний трудовой десант проводит генеральную уборку. К экологической акции присоединились более 500 человек.

В брестском парке проводят первое масштабное обновление почти за 50 лет. Вот как изменится место отдыха жителей-1

С огромным удовольствием! Зато согрелись, подышали свежим воздухом. Вообще бы такие акции почаще.

В брестском парке проводят первое масштабное обновление почти за 50 лет. Вот как изменится место отдыха жителей-4

Настроение отличное трудовое, помогаем, чтобы наш город стал чище, красивее. Обрезаем деревья от зарослей, чтобы лес был реже, красивый, чистый, чтобы было приятно походить по парку.

В брестском парке проводят первое масштабное обновление почти за 50 лет. Вот как изменится место отдыха жителей-7

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Форпост сегодня Великой Отечественной войны. И то, что должно делаться сегодня объективно в Бресте и по сохранению, увековечиванию памяти, и культуры дорог, и то, что мы сегодня работаем в прекраснейшем парке, названном «Парком афганцев», – наводим здесь соответствующий порядок и создаем условия для наших граждан, это действительно одна из основных задач, которые сегодня должны восполняться в областном центре.

В брестском парке проводят первое масштабное обновление почти за 50 лет. Вот как изменится место отдыха жителей-10

В будущем в парке смогут выступать уличные музыканты на обновленной летней сцене, расширят локации для быстрого перекуса, появятся литературный уголок и велодорожки в естественной среде. Уже установили четыре спортивные площадки, а также видеонаблюдение – для безопасности посетителей.

# Субботники в Беларуси # общество # Юрий Шулейко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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