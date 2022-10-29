Помните мальчика из Латвии, которого называли предателем за интервью с Лукашенко? В Беларуси он уже принял присягу

Новости Беларуси. Волнительный день для воспитанников Витебского кадетского училища. Мальчишки и девчонки 29 октября в торжественной обстановке дали клятву кадета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я, Кароза Илья Александрович, поступаю в ряды белорусских кадетов. Обязуюсь с честью и достоинством нести это звание, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь.

К этому дню они готовились особенно: учились выполнять воинские команды, красиво маршировать в строю и, конечно же, вчитывались в слова присяги. Поддержать новобранцев в ответственный для них момент приехали родные и близкие. Напутственные слова прозвучали от представителей ветеранской организации. В 2022 году Витебское кадетское училище приняло 75 воспитанников. Среди них Илья Кароза, который летом взял интервью у Президента нашей страны (подробнее здесь). Семья Ильи уже получила белорусское гражданство и налаживает жизнь.

Илья Кароза, учащийся Витебского кадетского училища:

Я мечтал стать военным, а кадет – это на пути к мечте. Принимаешь присягу, это очень ответственно должно быть. Ты становишься частицей закона.

Даната Бобровская, учащаяся Витебского кадетского училища:

Было сначала очень непривычно. Распорядок дня очень поменялся, но со временем за два месяца все наладилось, появилось новое общение. Начинаешь привыкать, очень нравится. Даже не хочется уезжать на каникулы.

Олег Демидов, и. о. директора Витебского кадетского училища:

Этот этап достаточно важный. Он завершает процесс поступления и адаптации в жизни в кадетском училище. Начался он для наших будущих кадетов с момента подачи заявления, документов для поступления в наше училище. И сегодня в торжественной обстановке они официально станут кадетами.